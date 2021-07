Een erg populair toestel, dat was de Sony Ericsson K850i. Bij deze telefoon uit 2007 draaide alles om het gebruik van de camera. Het toestel maakte deel uit van de Cybershot-serie en aan de achterkant was het opvallende ontwerp te zien met lenscover.

Sony Ericsson K850i

In juni 2007, zo’n 14 jaar geleden dus, was daar de Sony Ericsson K850i. De telefoon was een licht verbeterde versie van de K850 (zonder i). Het design was iets waarmee de K850i opviel. De telefoon had een dikte van 17 millimeter.

Om de cijfers 2 en 5 was de navigatietoets te vinden die kon oplichten. Ook boven het numerieke toetsenbord zaten lichtjes voor de snelkoppelingen (aanraakgevoelige touch-toetsen), waarmee het toestel een stijlvolle verschijning was. Aan de achterzijde was in het midden de camera geplaatst, waarbij de lens werd bedekt en beschermd door een lenscover. Opvallend was dat ook de rand rondom de lens verlicht kon worden met effecten.

De Sony Ericsson K850i was een echte camera-telefoon. Zo was de telefoon voorzien van een fysieke sluitertoets en was er een Xenon-flitser aanwezig. Met het palletje aan de zijkant kon je schakelen tussen de verschillende standen en je kon snel inzoomen met de fysieke toetsen. De camera was overigens een 5 megapixel camera met autofocus en de mogelijkheid om te filmen in 320p. De front-camera had een VGA-resolutie.

Sony Ericsson voorzag de K850i van een 2,2 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was ondersteuning voor UMTS en HSDPA en ook Bluetooth was op het toestel te vinden. De K850i werd voorzien van 40MB opslagruimte en dit kon uitgebreid worden met een Memory Stick Micro M2 geheugenkaart van maximaal 4GB. Overigens was het opvallend dat het toestel ook gewoon overweg kon met de bekende MicroSD geheugenkaart.

In Nederland verscheen de Sony Ericsson K850i op de markt voor een prijs van tegen de 500 euro aan. Later was het toestel al interessanter geprijsd waardoor het toestel voor rond de 150 euro was te vinden. De telefoon werd leverbaar in het zwart met blauwe lampjes/randen en zwart met groene lampjes/randen.

Sony Ericsson K850i samengevat in 5 punten: