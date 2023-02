De Sony Ericsson W995 is misschien wel mijn nummer één favoriet van alle toestellen die ik buiten het smartphone-tijdperk om mocht reviewen. Het uitschuifbare toestel had een heuse standaard om een film te kijken. We bespreken de Sony Ericsson W995 in ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson W995

In 2009 kwam Sony Ericsson met een nieuw toestel uit de Walkman-serie; de Sony Ericsson W995. Dit was ook het jaar waarin de smartphone echt aan populariteit begon te winnen, in 2010 kwam namelijk de Xperia X10 op de markt. Deze telefoon was voorzien van een geborstelde stalen behuizing en een premium design. In die tijd was het zogenoemde slider-model erg geliefd en kon je de W995 openschuiven waarna het toetsenbord tevoorschijn kwam.

Multimedia

De W995 had aan de voorzijde een 2,6 inch TFT-display met 256.000 kleuren. Aan de linkerkant viel de grote ingang van de oplader nogal op, samen met de Walkman-toets. Aan de rechterzijde van de W995 zaten tal van multimedia-toetsen. Denk aan knoppen voor de muziekspeler, volumeknop en sluitertoets voor de camera. De achterkant was voorzien van een 8,1 megapixel camera, maar nog meer speciaal was de standaard; de zogenoemde kickstand. Hiermee kon je het toestel neerzetten om bijvoorbeeld een film te kijken. De camera kon ook gebruikt worden om in 320p te filmen.

Ondanks dat het een toestel uit de Walkman-serie was, lag de focus van het toestel op ‘video’. Toch had de Sony Ericsson W995 alles in huis op het gebied van muziek, zo is het toestel aan zowel de boven- als onderkant voorzien van stereo-speakers. Tevens was de telefoon voorzien van een 3,5 mm aansluiting en een eigen YouTube-app. Die applicatie is natuurlijk totaal niet te vergelijken met hoe we nu de app kennen.

Navigatie en bowlen

Een andere toepassing die op de Sony Ericsson W995 was te vinden, was Google Maps. Daarnaast kon je WayFinder gebruiken als probeerversie. Om te navigeren was naast GPS ook altijd een actieve internetverbinding nodig, en de grootte van de bundel is tegenwoordig veel groter dan toen het geval was. Je kon ook bowlen ‘met’ het toestel dankzij de voorgeïnstalleerde game. Dankzij de sensoren kon je net als bij een Nintendo Wii dezelfde beweging maken met de telefoon om de bal te gooien.

De Sony Ericsson W995 was voorzien van de eigen SE interface en hierin vond je bijvoorbeeld verschillende bekende toepassingen. Denk aan de PlayNow Arena en natuurlijk TrackID. Interessant was verder dat de W995 al voorzien was van WiFi. Er was verder een 930 mAh accu en 120MB opslagruimte. Dit kon uitgebreid worden met een Memory Stick Micro M2-geheugenkaart van maximaal 16GB.

In 2009 verscheen de Sony Ericsson W995 op de markt in de kleuren zwart, zilver en rood/donker roze. Sommige kleuren waren enkel verkrijgbaar bij verschillende providers. Het toestel had een prijs van rond de 400 euro. De telefoon kreeg direct de concurrentie van de Samsung S8300 UltraTouch.

Ik mocht het toestel als eerste van de Benelux voor GSM Helpdesk reviewen en vond dit tot op heden één van de fijnste telefoons die ik ooit heb mogen testen. Het was een compleet toestel dat erg prettig te bedienen was.

Sony Ericsson W995 samengevat in 5 punten: