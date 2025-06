De Sony Ericsson S500i was een slider-telefoon die veel mensen enthousiast maakte. De S500i was echter geen probleemloos toestel en een groot gedeelte van de gebruikers ervaarden problemen. We bespreken de Sony Ericsson S500i in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson is nu nog alleen bekend als mobiele telefoonmerk onder de naam Sony en gebruikt de modelnaam Xperia. Dat was jaren geleden heel anders, toen het verschillende toestellen uitbracht, waaronder de Walkman-serie (bijvoorbeeld de Sony Ericsson W810i en de Sony Ericsson K770i uit de Cyber Shot-reeks. In 2007 werd de Sony Ericsson S500i gepresenteerd, een stijlvol toestel dat verscheen in verschillende stijlen en kleuren.

Met een gewicht van zo’n 94 gram was het toestel erg licht. Aan de voorzijde zagen we het 2,0 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Daarnaast was de schuiftelefoon uitgerust met 12MB geheugen en kon je dit uitbreiden met een Memory Stick Micro-geheugenkaart van maximaal 2GB. Het maken van foto’s kon met de 2 megapixel camera en er was ondersteuning voor Bluetooth. Daarnaast was er een 930 mAh accu en gebruikte Sony Ericsson de eigen interface.

De S500i van Sony Ericsson verscheen in verschillende stijlen en kleuren. De bekendste was de zwartgekleurde telefoon met een groen toetsenbord en groene accenten. Echter werd de S500i ook uitgebracht in het wit-oranje, goud-zilver, paars-zilver en was er de geliefde flower-versie met het bloemetjespatroon.

Een andere toffe functie waren de lichteffecten. Aan de zijkant van de telefoon waren lampjes geplaatst die bijvoorbeeld konden oplichten bij een inkomende oproep. In het menu was er bij de instellingen de optie te vinden om tevens het thema aan te passen.

Problemen

De Sony Ericsson S500i werd echter ook geplaagd door problemen die vooral te maken hadden met het toetsenbord. Toch wel een aardig grote groep gebruikers moesten aanspraak maken op de garantie omdat toetsen konden breken of dat toetsen niet meer reageerde.

Sony Ericsson bracht de S500i rond de herfst van 2007 uit voor een prijs van ongeveer 250 euro.

Sony Ericsson S500i samengevat in 5 punten: