De vergeten telefoon: Sony Ericsson Z800i

In 2005 werd door Sony Ericsson de Sony Ericsson Z800i uitgebracht; een telefoon met ondersteuning voor UMTS en een extern scherm. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we 17 jaar geleden terug in de tijd en bespreken we de Z800i.

Sony Ericsson Z800i

Kun jij je de Sony Ericsson Z800i nog voor je halen, mogelijk is dat nog een hele klus. Geen probleem, in deze editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar de tijd waarin dit toestel verscheen. Dat was het jaar 2005. De Z800i was een clamshell telefoon, ofwel een telefoon met een klepje. De focus van het toestel lag op het videobellen, iets wat mogelijk werd gemaakt via het UMTS (of GPRS) netwerk. Deze telefoon van de Japanse fabrikant werd voornamelijk bij Vodafone verkocht en was het toestel ook wel bekend onder de naam Sony Ericsson V800.

Er waren twee schermen terug te vinden op de Sony Ericsson Z800i. Allereerst op het klepje aan de buitenkant. Dit was een klein scherm, maar wel een kleurenscherm met een resolutie 101 x 80 pixels. Op dit scherm kon ook een voorvertoning getoond worden van de camera. De binnenkant had een groter scherm; 2,2 inch met een resolutie van 220 x 176 pixels. Ook dit was uiteraard een kleurenscherm. Opengeklapt had het zilveren toestel zwarte toetsen, alleen de navigatie- en bedieningstoetsen waren grijs van kleur. Er waren ook sneltoetsen voor de camera, de kalender en een sneltoets om een videogesprek te starten.

De camera springt bij de Sony Ericsson direct in het oog; een grote camera-module die kon roteren, zodat je niet alleen kon videobellen maar ook gewoon foto’s van wat je voor je zag kon maken. Dat roteren werd door Sony Ericsson ‘MotionEye’ genoemd. De camera had 1,3 megapixels en had ook de beschikking over een LED-flitser. Qua connectiviteit was er ook ruime keuze. Zo kon je ook gebruik maken van infrarood en Bluetooth. Het interne geheugen van 64MB kon uitgebreid worden met de Memory Stick geheugenkaart van Sony. Verder zagen we een 900 mAh batterij terug.

Sony Ericsson bracht de Z800i in Nederland uit in combinatie met een abonnement (voornamelijk bij Vodafone). Koos je ervoor om het toestel los te kopen, dan kwam de prijs al snel uit op 500 euro.



Sony Ericsson Z800i samengevat in 3 punten