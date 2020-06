De vergeten smartphone: Sony Ericsson Aspen

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2010. Tien jaar geleden verscheen de Sony Ericsson Aspen op de markt, een alternatief voor de BlackBerry en voorzien van Windows Mobile.

Sony Ericsson Aspen

De Sony Ericsson Aspen was een opvallend toestel om te zien, omdat het aantal Sony’s met een volledig toetsenbord op één hand te tellen waren. Het toestel maakte deel uit van de GreenHeart-serie, waartoe bijvoorbeeld ook de Sony Ericsson Hazel behoorde. Er werd rekening gehouden met het milieu en zo bestonden verschillende verpakkingsonderdelen uit bijvoorbeeld gerecyclede PET-flessen. Daarbij was de smartphone vervaardigd uit ecologische materialen.

Terug naar het toestel. De Sony Ericsson Aspen viert zijn tiende verjaardag en nog maar weinig consumenten zullen hem herkennen. De telefoon was een alternatief voor bijvoorbeeld de BlackBerry. De Aspen had een 2,4 inch resistief touchscreen met een resolutie van 320 x 240 pixels. Hieronder vond je de navigatietoetsen en was er het volledige QWERTY-toetsenbord, bestaande uit vier rijen.

Het scherm van de Aspen werd overigens niet heel positief ontvangen. Het grootste gemis; een proximity-sensor. Wanneer je gebeld werd, ging het scherm dus niet uit. Verder was de Aspen uitgerust met een Snapdragon S1 processor met een rekenkracht van 600MHz. Er was 256MB aan werkgeheugen en 100MB aan (uitbreidbare) opslagruimte.

De Sony Ericsson Aspen draaide op Windows Mobile 6.5 van Microsoft. Hier had de fabrikant zogenaamde Xperia Panels aan toegevoegd voor extra functionaliteit. Zo had je bijvoorbeeld direct toegang tot bijvoorbeeld Facebook, Skype of een ander startscherm. Toepassingen konden gedownload worden uit de Windows Marketplace.

Qua specificaties was de Aspen verder voorzien van een 3,2 megapixel camera, maar geen flitser, geen front-camera en filmen deed je in QVGA-resolutie. Verder was de lijst aangevuld met WiFi, 1500 mAh accu, GPS en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Sony Ericsson bracht de Aspen op de markt voor een bedrag van rond de 200-250 euro.



Sony Ericsson Aspen samengevat in 3 punten: