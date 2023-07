De vergeten telefoon: Sony Ericsson Hazel

Sony Ericsson had vele jaren geleden de GreenHeart-modellen. Deze toestellen waren bedacht met een milieuvriendelijke insteek. Eén van deze toestellen was de Sony Ericsson Hazel; die telefoon bespreken we in ‘De vergeten telefoon’. Het toestel was namelijk vervaardigd uit gerecycled plastic.

Sony Ericsson Hazel

We gaan terug naar eind 2009, toen Sony Ericsson twee ‘groene’ toestellen aankondigde; de Hazel en de Elm. Beide toestellen werden geplaatst in de milieuvriendelijke GreenHeart-lijn. Het verkooppakket bestond uit gerecycled papier, de handleiding was op de telefoon te vinden (nu niet eens zo gek meer, maar toen bijzonder) en geen plastic folie ter bescherming, maar een stoffen hoesje.

Gerecycled

Opvallend aan de Sony Ericsson Hazel was het ontwerp. Het toestel was vervaardigd uit gerecycled plastic. Daarbij was de achterkant voorzien van een bolling, de zogenoemde Human Curvature, zoals Sony het zelf noemde. Hierdoor moet het toestel nog beter in je hand liggen. En dat was zeker het geval.

Het toestel was voorzien van een schuifmechanisme. Hieronder zaten de numerieke toetsen. De Hazel was voorzien van een spatwaterdicht ontwerp, had een 2,6 inch display en de eigen interface-skin van Sony Ericsson. De telefoon was voorzien van een 5 megapixel camera, 1000 mAh accu en zelfs WiFi was aanwezig op het toestel. Navigeren kon met Wisepilot.

Groen

De groene insteek van de Hazel was ook te zien in de applicaties. Er waren verschillende zogenoemde GreenHeart toepassingen te vinden. Je kon bijvoorbeeld de Eco Widget gebruiken waarmee je kon zien hoeveel CO2 je bespaard met je wandeling. Met een proef kon je je milieukennis testen en ook was er een bijzondere boodschappenlijst-toepassing met alle boodschappen op een rijtje. Er was ook social media integratie met widgets. Opvallend was toch wel de anti-virusscanner die werd meegeleverd op het toestel.

De Sony Ericsson Hazel werd in 2010 op de markt gebracht. In Nederland kreeg de telefoon een adviesprijs van zo’n 250-300 euro. Acht jaar geleden mocht ik het toestel testen voor GSM Helpdesk.

Sony Ericsson Hazel samengevat in 5 punten: