De vergeten telefoon: Sony Ericsson W508

In de W-serie bracht Sony Ericsson een groot aantal toestellen uit; de zogenaamde Walkman-toestellen. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Sony Ericsson W508, met stijlvol ontwerp. Herken jij hem nog?

Sony Ericsson W508

Een stijlvol toestel gericht op de muziekliefhebber, het is een omschrijving van de Sony Ericsson W508 die in 2009 werd uitgebracht. De W508 was voorzien van een clamshell-constructie; ofwel, je kon aan de slag met het klepje van het toestel. Tenzij je je muziekspeler wilde bedienen, want daarvoor hoefde je de telefoon niet open te klappen. Op het klepje zag je een 1,1 inch monochroom schermpje, samen met drie toetsen voor het bedienen van de speler.

Opengeklapt verscheen er een groter scherm; 2,2 inch. Deze leverde een resolutie van 320 x 240 pixels. Ook hier had Sony Ericsson weer de smaak te pakken met een eigenzinnige vormgeving. In plaats van de bekende bloktoetsen koos Sony voor cirkelvormige toetsen. Het oogde allemaal luxe en netjes.

De W508 van Sony Ericsson had ondersteuning voor het 3G- en HSDPA-netwerk, had Bluetooth en natuurlijk een uitgebreide muziekspeler. Was je klaar met je eigen muziek, dan kon je nog gebruik maken van de FM-radio. Leuk aan de muziekspeler van de 508 was de mogelijkheid tot Shake Control en gesture control. Door te schudden met het toestel kon je de muziekspeler bedienen. Door je hand boven het toestel te bewegen kon je bijvoorbeeld een wekker snoozen.

Wilde je nog meer multimedia-plezier, dan kon je terecht bij de PlayNow-Arena op het toestel. Tevens kon je TrackID gebruiken; deze toepassing is te vergelijken met zoals we Shazam kennen. Er was ook een Access NetFront webbrowser met verschillende mogelijkheden. Functies zoals het zoeken op trefwoord op een pagina, of een muisaanwijzer waren helemaal niet standaard in die tijd, maar waren wel op de W508 te vinden. Ook een aangepaste versie van Google Maps was op de telefoon geïnstalleerd.

Voor het opslaan van dingen had je de beschikking over 100MB aan opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden met een Memory Stick Micro (M2) geheugenkaart van maximaal 16GB. De fotocamera telde 3,2 megapixel en kon ook in lage resolutie filmen. Autofocus en een LED-flitser waren niet aanwezig. Tot slot bood de accu van de Sony Ericsson W508 een capaciteit van 930 mAh.

Van zichzelf was de W508 al een stijlvolle telefoon. De fabrikant had echter nog verwisselbare Style-Up covers uitgebracht. Deze kon je op het toestel bevestigen om zo nog meer smoel aan het toestel te geven.

De Sony Ericsson W508 verscheen midden 2009 voor een prijs van rond de 180-200 euro.



Sony Ericsson W508 samengevat in 3 punten: