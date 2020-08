De vergeten telefoon: Sony Ericsson C902

De Sony Ericsson C902 was een stijlvolle smartphone, helemaal gericht op het maken van foto’s. De telefoon verscheen ruim twaalf jaar geleden. Wat kunnen we nog van het toestel herinneren?

Sony Ericsson C902

In 2008 bracht de fabrikant de Sony Ericsson C902 uit, een toestel welke voorzien was van alles om mooie foto’s te maken. De telefoon maakte deel uit van de CyberShot-reeks en werd gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, in dat jaar. Leuk detail; de C902 werd gebruikt in de film James Bond: Quantum of Solace. De C902 kon gezien worden als de opvolger van de Sony Ericsson K850i.

De Sony Ericsson C902 was voorzien van een 2,0 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 260 pixels. Aan de zijkanten zaten de touch-sensitive toetsen voor het bedienen van de camera. Achterop was de C902 uitgerust met een camera van 5.0 megapixel. Deze zag je alleen als je de bovenkant van het toestel omhoog schoof. Deze lichtte dan ook nog eens blauw op, en ook de sluitertoets lichtte dan blauw op, wat een extra luxe uitstraling gaf aan het toestel.

Camera

Qua camera-mogelijkheden was de Sony uitgebreid uitgerust. Er was gezichtsherkenning om hier op scherp te stellen, keuze uit verschillende modi en scènes, flitser, zelfontspanner en verschillende instellingen. Zo had je onder andere de keuze om de witbalans aan te passen. Voor bepaalde omstandigheden was de C902 uitgerust met beeldstabilisatie en ook kon je met de BestPic-optie meerdere foto’s achter elkaar schieten en vervolgens de beste kiezen. Er was ook geotagging, alleen was er geen GPS. De locatie werd op basis van de zendmasten geschat.

De C902 was een echte Sony Ericsson. Zo was er de bekende interface en vond je verschillende applicaties zoals TrackID en een ringtone composer voor het maken van je eigen ringtones. Zelfs Google Maps was op de telefoon te vinden. Games vond je ook terug op de Sony Ericsson. Middels de bewegingssensor in de telefoon kon je aan de slag met Need for Speed. Verder was de Sony Ericsson C902 uitgerust met Bluetooth, een FM-radio en zo’n 160MB aan interne opslagruimte. Dit kon je met maximaal 8GB uitbreiden met een speciale Memory Stick Micro M2 geheugenkaart. Verder was er een 930 mAh accu.

In 2008 werd de C902 uitgebracht in Nederland. Het toestel ging over de toonbank voor een bedrag van rond de 350 euro.

Sony Ericsson C902 samengevat in 3 punten: