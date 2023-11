De vergeten telefoon: Sony Ericsson Xperia Pureness

De Sony Ericsson Xperia Pureness was een heel bijzondere telefoon. Het meest bijzonder was het beeldscherm; deze was namelijk doorzichtig. Ondanks de naam Xperia, was het geen smartphone, maar een exclusieve telefoon.

Sony Ericsson Xperia Pureness

Een heel bijzonder design, dat was een kenmerk van de Sony Ericsson Xperia Pureness. Het meest bijzonder was, zoals al gezegd, het doorzichtige beeldscherm. We zagen eerder al wel de LG Crystal, maar die had een doorzichtig toetsenbord; Sony Ericsson gaat dus een stapje verder met de Pureness. Terwijl jij je sms’jes las, kon je gelijktijdig zien of je niet struikelde over een scheve stoeptegel. Dit 1,8 inch beeldscherm toonde echter geen kleuren, maar was monochroom.

Uitgebreid was de Xperia Pureness niet te noemen. Er was weliswaar 3G-ondersteuning en 2GB interne opslagruimte; een camera moest gemist worden. Daarbij was (toen ook al) de 3,5 millimeter poort voor een headset vervangen door een zogenoemde Fast Port. Een dingetje wat toen voor consumenten een doorn in het oog kon zijn, was dat de accu niet verwisselbaar was.

Het toetsenbord was niet doorzichtig, maar was zwart van kleur. Daarbij had deze onder het beeldscherm drie vierkante toetsen, met daaronder vier rijen cijfertoetsen. Aan de zijkanten was er eveneens een vierkante knop te vinden voor extra opties. Ook in het donker was het scherm goed afleesbaar, de randen van het beeldscherm werden verlicht. Gezien de specificaties was het een peperduur toestel; de telefoon kostte 600 euro.

Sony Ericsson Xperia Pureness samengevat in 3 punten: