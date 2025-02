Sony Ericsson kent een lange en rijke geschiedenis op het gebied van camera-phones. De Sony Ericsson Satio is er hier één van; die bespreken we deze week in ‘De vergeten smartphone’.

Sony Ericsson Satio

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2009, waar Sony Ericsson haar ‘Satio’ uitbracht. Deze smartphone dook in de maanden ervoor al meermaals op onder de naam Idou. Het toestel was gericht op degenen die graag mooie foto’s wil maken met een smartphone. Want een smartphone was het; het toestel draaide op Symbian S60, had 256MB RAM-geheugen en 128MB aan opslagruimte. Het Symbian besturingssysteem kende we dan weer van Nokia, dat dat platform vaak gebruikte voor haar toestellen.

Camera

Op het gebied van fotografie had de Sony Ericsson Satio eigenlijk alles in huis. Als we kijken naar de achterkant van het toestel maakt dat het ook allemaal duidelijk. De cameramodule zit verscholen achter een schuifje. De camera telde 12.1 megapixel en wat bijzonder was; er was zowel een LED- als een Xenon-flitser. Xenon werd gebruikt voor fotografie, de LED voor video’s. Xenon werd maar weinig toegepast vanwege de omvang en technieken; maar is doorgaans wel beter dan LED.

De camera was voorzien van autofocus en kon in 480p filmen. Ook was er 16x digitale zoom aanwezig, net als een beeldstabilisator en een mogelijkheid om direct vanaf je toestel een bericht op je blog te zetten.

Andere mogelijkheden

Voorop had het toestel een 3,5 inch resistief touchscreen. Het reageert niet zoals de nu bekende aanraakschermen op de warmte van vingers, maar op precieze aanraking. Dit scherm had een resolutie van 640 x 360 pixels.

De Sony Ericsson Satio verscheen met Symbian S60, een single-core 600 MHz processor en ondersteuning voor WiFi. Ook was GPS, Bluetooth en een TV-out poort op de Satio aanwezig. De accucapaciteit bedroeg 1000 mAh. De Satio was één van de laatste Symbian-toestellen van Sony Ericsson, samen met bijvoorbeeld de Vivaz. Daarna begon het avontuur van de fabrikant met Android-devices zoals de Xperia X10.

Ook in Nederland werd de Sony Ericsson Satio uitgebracht. De prijs van het toestel lag rond de 500 euro.



Sony Ericsson Satio samengevat in 5 punten: