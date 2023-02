De LG Crystal was misschien wel één van de mooiste telefoons die is uitgebracht. Het doorzichtige slider-toestel verscheen in 2009. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de LG GD900 Crystal.

LG Crystal

In 2009 bracht het Koreaanse LG de LG GD900 Crystal uit. Dit gebeurde tijdens de aankondiging op het Mobile World Congress, waarbij eigenlijk niemand meer om het toestel heen kon. Het meest bijzonder was dat de telefoon doorzichtig was; niet volledig; maar wel het transparante toetsenbord dat uitgeschoven kon worden. In het glaswerk zat tevens verlichting. In het toetsenbord zelf zag je geen draadjes of dergelijke lopen. Het toetsenbord was overigens erg wennen omdat het toetsenbord dus één geheel was zonder randen tussen de letters. Overigens; we spreken wel over glas; LG gebruikte voor het toestel vooral plastic en plexiglas.

De LG Crystal was de opvolger van de LG Shine, die we vorig jaar al in ‘De vergeten telefoon’ hebben besproken. Het toestel had een 3,0 inch touchscreen-display met een resolutie van 800 x 480 pixels en er was een VGA camera voorop om mee te videobellen. Achterop zat een 8 megapixel camera met autofocus en LED-flitser. Tevens kon de 1,5 GB aan opslagruimte gebruikt worden en kon het geheugen uitgebreid worden. De accu had een capaciteit van 1000 mAh.

Ondanks dat de LG Crystal geen smartphone was, had het toestel wel toegang tot WiFi. Er was ondersteuning voor HSDPA, Bluetooth, een Micro-USB poort en er was de eigen S-Class interface. Deze interface-skin zagen we ook al terug bij verschillende andere toestellen; waaronder de LG Arena.

Het toestel was weliswaar een erg mooi toestel; niet alles was even goed bij de LG Crystal. De camera werd door velen niet altijd positief ontvangen. Ook waren de apps en de bediening niet altijd even goed verfijnd. Toch wist LG met de Crystal zich opvallend te onderscheiden door het design; iets wat we bij meer LG-toestellen destijds hebben gezien.

LG bracht de LG Crystal ook uit in Nederland, dit gebeurde rond de zomer van 2009. Voor het toestel moest een bedrag van rond de 450 euro neergelegd worden.

LG GD900 Crystal samengevat in 5 punten: