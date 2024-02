De LG GW620 zal ik niet snel meer vergeten. Dit toestel zorgde voor mijn eerste kennismaking met het Android-besturingssysteem en was voorzien van een fysiek, uitschuifbaar toetsenbord. Daarnaast was de GW620 ook nog eens de eerste Android-telefoon van LG. We bespreken de LG GW620 met Android 1.5 Cupcake in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

LG GW620

Eind 2009 presenteerde het Koreaanse LG haar eerste Android-smartphone; de LG GW620. Het was het begin van een breed portfolio vol Android-toestellen bij LG; de fabrikant had de smaak te pakken. Ik was erg onder de indruk van het toestel, toen ik het toestel voor een website mocht reviewen. Vooral de app Layar, waarmee je middels augmented reality de omgeving op bezienswaardigheden of bijvoorbeeld vliegtuigroutes kon scannen, kon me uren bezig houden.

De LG GW620 was vervaardigd uit plastic en kunststof. Aan de voorzijde zagen we een afgerond toestel met een 3,0 inch TFT-display met touch-sensitive toetsen en een fysieke home-button. Hiermee kon je het menu met instellingen openen, bijvoorbeeld in een toepassing zelf. Er was geen front-camera aanwezig, wel een 5 megapixel camera aan de achterzijde; met LED-flitser.

Met de GW620, die nooit echt enorm aan wist te slaan helaas, had je de beschikking over 150MB opslagruimte dat uit te breiden was met een geheugenkaart van maximaal 32GB. Er was ook nog een Qualcomm-processor met een rekenkracht van 528MHz. Het werkgeheugen kwam uit op 256MB RAM. De 1500 mAh accu kon verwisseld worden. De LG GW620 had ondersteuning voor Bluetooth, WiFi en HSDPA (een snelle versie van 3G).

Zelf kiezen: Stock Android of LG skin(!)

Zoals gezegd draaide het toestel op Android 1.5 Cupcake, een jaar later kreeg het toestel de update naar Android 2.2 Froyo. Net als bij toestellen zoals de LG Arena zagen we de zogenoemde carrousel-interface terug waarmee je op een speelse manier door je contacten kon scrollen. De interface zag er bij lange na niet zo strak uit als nu het geval is. Voor die tijd werkte het echter toch wel prima, al moest je soms aardig wat stappen doorlopen om ergens uit te komen waar je wou zijn. Erg opvallend was de mogelijkheid om te schakelen tussen de standaard Android-stijl of de LG-skin.

LG zette de GW620 in de markt als een toestel waarbij het draaide om de sociale netwerken. Het old-skool netwerk Hyves was standaard al op het toestel geïnstalleerd. Tevens kon je met de zogenoemde SNS (Social Network Services) in één app aan de slag met verschillende social media netwerken. Ik was zelf vooral groot liefhebber van de Twitter-app Twitdroid.

Het uitschuifbare toetsenbord typte erg prettig, maar je kon er ook voor kiezen om het toetsenbord op het display zelf te gebruiken. Opvallend aan het toetsenbord van de LG GW620 was dat het niet uit vier rijen bestond, maar uit vijf. Er stonden op de onderste rij extra symbolen, zoals we die ook kennen bij laptops. Je e-mail synchroniseren met Outlook was niet mogelijk; maar LG bood hiervoor de oplossing in de vorm van een aanvullende toepassing.

Ik was zelf erg onder de indruk van de LG GW620. Destijds heb ik de telefoon mogen testen voor GSM Helpdesk. Helaas is de review niet meer online te vinden. De telefoon kwam op de markt voor een prijs van circa 300-350 euro.

LG GW620 samengevat in 5 punten: