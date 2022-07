De vergeten smartphone: LG KM900 Arena

In 2009, toen de smartphone nog in de kinderschoenen stond, bracht LG de KM900 Arena op de markt. Het was ook het jaar dat de eerste telefoons met Android 1.5 Cupcake werden uitgebracht. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de LG Arena.

LG KM900 Arena

Het duurde echter nog even voordat de eerste Android smartphone van LG op de markt kwam. De LG KM900 Arena draaide op een door LG eigen ontwikkeld besturingssysteem, namelijk S-Class UI. Zo had iedere fabrikant zijn eigen besturingssysteem. De S-Class interface zat vol met 3D-animaties die bij veel handelingen terugkwam. Draaien, flippen, springen; alle animaties vond je terug in de LG Arena.

Voor die tijd was de LG KM900 Arena een behoorlijk geavanceerde smartphone. Het toestel was uitgerust met een 3,0 inch scherm met een resolutie van 800 bij 480 pixels. Wat erg opvalt is dat het toestel erg brede randen had, het scherm nam slechts een kleine 44% van het toestel in beslag. Opslagruimte had de Arena genoeg, maar liefst 8GB en dit kon ook nog eens uitgebreid worden met een SD-kaart van maximaal 32GB. Uiteraard kon je ook internetten met de LG KM900 Arena. Het toestel beschikte over 3G en over HSDPA. Ook kon je gebruik maken van WiFi.

Achterop de Arena zat een 5MP camera met een Schneider-Kreuznach lens. Deze camera kon in 480p filmen met 30 fps. Filmpjes werden geschoten in 3GP, wat voor velen als een nadeel werd gezien. Aan de voorkant zat een camera waarmee je kon videobellen.

De LG KM900 Arena was uitgerust met een 1000mAh. Hiermee kon je een kleine 4 uur bellen en tot 30 uur naar muziek luisteren. Ook was er een FM-radio ingebouwd, zodat je naar de radio kon luisteren. Uiteraard kon je ook video’s kijken op de LG KM900 Arena. Het toestel ondersteunde DivX en XviD bestandsformaten. Bij release had de Arena een adviesprijs van rond de 400 euro.

LG KM900 Arena samengevat in 5 punten: