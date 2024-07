Toen de LG Viewty in 2007 werd aangekondigd draaide het allemaal om de camera. Het maken van foto’s kon met de uitgebreide camera. De LG Viewty uit dat jaar werd later uitgebreid met de Viewty-serie. Het toestel was populair, en wij bespreken hem in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG Viewty

De LG KU990 Viewty, zoals het toestel voluit heet, kwam in 2007 op de markt. De modelreeks Viewty stond in het teken van toestellen met de focus op het gebruik van de camera en fotograferen. Voor die tijd was het toestel erg uitgebreid uitgerust en was er de 5 megapixel camera met Schneider Kreuznach-sensor. Daarbij was er een fysieke sluitertoets en leek de LG Viewty aan de achterkant meer op een camera dan op een mobiele telefoon. Ook was een palletje waarmee je kon schakelen tussen de camera en bijvoorbeeld de muziekspeler.

LG voorzag de camera van uitgebreide mogelijkheden. Want er was ook een manuele focus aanwezig, net als autofocus en natuurlijk de Xenon-flitser. De maximale ISO kon ingesteld worden op ISO 800 en ook waren er nog andere handmatige functies aan te passen. Je kon een slow-motion video maken, hoewel dit wel in 240p kwaliteit was. De hoogste filmkwaliteit was 480p met 30fps.

Om nog even terug te komen op de achterkant, om de lens zat een wieltje waarmee je kon scrollen. Je kunt hier niet alleen mee in- en uitzoomen maar ook scrollen door je lijst contactpersonen of op andere plekken in de interface. LG had de interface voorzien van de eigen LG skin.

Aan de telefoon kon een meegeleverde stylus (in de vorm van een staafje) bevestigd worden. De telefoon was verder voorzien van een 3,0 inch display met een resolutie van 400 x 240 pixels en had een resistief touchscreen, vandaar ook dat er een pennetje geregeld is bij LG. Er was verder Bluetooth, 100MB geheugen (uitbreidbaar tot 2GB) en een VGA front-camera. De LG Viewty had geen GPS aan boord, de accucapaciteit bedroeg 1000 mAh. Opvallend was de dikte van de telefoon; bijna 15 millimeter.

De LG Viewty wist goed te scoren. Volgens de fabrikant zelf werd het toestel in de eerste vijf weken in Europa meer dan 300.000 keer verkocht. In Amerika kwam de Viewty niet op de markt. De Viewty kreeg een prijskaartje van rond de 450 euro.

LG Viewty samengevat in 5 punten: