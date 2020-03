De vergeten telefoon: Sony Ericsson W910i

Sony Ericsson bracht enkele jaren geleden veel verschillende toestellen uit. Later ging de naam van de fabrikant over in Sony. We bespreken in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ de Sony Ericsson W910i, een populaire walkman-phone van de fabrikant.

Sony Ericsson W910i

In de rubriek ‘De vergeten telefoon’ bespreken we veel verschillende toestellen en modellen. Deze week is het de beurt aan een walkman-phone van Sony; de Sony Ericsson W910i. Dit zogenoemde slider-toestel verscheen in 2007 en was een must voor de muziekliefhebber. Ook in Nederland werd het toestel aardig veel verkocht destijds. De W910i was voorzien van veel functies en kwam uit in de kleuren bruin, zwart en rood. Daarbij kwamen later nog meer verschillende kleuren beschikbaar.

Aan de voorzijde van de Ericsson zagen we een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Daarbij was de telefoon voorzien van een navigatietoets, die tevens diende als bediening voor de muziekspeler. De W910i bood verder onder andere sneltoetsen en de beltoetsen. Boven het scherm zat een camera voor videobellen. Fotograferen kon met de 2MP camera aan de achterzijde, die helaas niet over autofocus beschikte. Daarbij kon je alleen in 320p-kwaliteit (QVGA) filmen met 15 frames per seconde. Aan de zijkant vonden we de bekende fysieke sluitertoets voor het vastleggen van je moment.

De Sony Ericsson W910i was verder uitgerust met zo’n 40MB aan opslagruimte, welke uitgebreid kon worden met een geheugenkaart van maximaal 4GB. Dit moest overigens wel een speciale Memory Stick Micro M2 geheugenkaart zijn. Daarbij bood de telefoon ondersteuning voor het HSDPA-netwerk, was er een FM-radio en 930 mAh accu. Ook de verschillende walkman-tools zoals SenseMe en TrackID waren op de W910i te vinden.

Hoewel de Sony Ericsson populair was, was het geen probleemloos toestel. Een veelgehoorde klacht ging over het continue uitvallen van de telefoon. Het was een klacht die heel veel gebruikers van de W910i trof. De prijs van de in 2007 uitgebrachte telefoon lag rond de 350-400 euro.



Sony Ericsson W910i samengevat in 3 punten: