De vergeten telefoon: Sony Ericsson Txt Pro

Terwijl de smartphones terrein wonnen, kwam Sony Ericsson in 2011 met de Sony Ericsson Txt Pro. Dit op messaging- en social media-gerichte toestel had een mooi design en had een uitschuifbaar, volledig QWERTY-toetsenbord.

Sony Ericsson Txt Pro

Nee, geen nieuwe Xperia, maar een ‘gewone’ Sony Ericsson Txt Pro. Hoewel deze telefoon qua design doet denken aan een smartphone was die dat niet direct. Met de afmetingen van 93 x 52 x 18 millimeter was het toestel zeer compact.

De komst van de Sony Ericsson Txt Pro in 2011 was opvallend. In 2010 verscheen namelijk de Xperia X10, samen met bijvoorbeeld de compacte Xperia X10 Mini en X10 Mini Pro. Dit waren wel echte Android-smartphones en boden aanzienlijk meer. Daarbij was er wel een prijsverschil van rond de 120 euro. De hoekbediening in de vier hoeken zagen we ook terug bij deze telefoon.

Aan boord van de Sony Ericsson Txt Pro was een scherm met een grootte van 3,0 inch en een resolutie van 400 x 240 pixels. De camera aan de achterkant telde 3,2 megapixel. Er was 64MB aan werkgeheugen, 100MB aan opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Er was ook een 1000 mAh accu.

Ondanks dat de Sony Ericsson Txt Pro geen smartphone was, had het toestel wel voldoende middelen om daar wel op te lijken. Zo was de telefoon voorzien van een uitschuifbaar QWERTY-toetsenbord. Had je deze niet meer nodig, dan kon je hem onder het toestel terugschuiven. Daarbij was de telefoon helemaal gericht op het versturen van updates via sociale netwerken. Via de Friends-app had je toegang tot Facebook en Twitter.

Sony Ericsson bracht de Txt Pro ook in Nederland uit. Het toestel ging over de toonbank voor een bedrag van rond de 150 euro. In onderstaande video zie je de werking van de interface met enkele features.



Sony Ericsson Txt Pro samengevat in 3 punten: