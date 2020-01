De vergeten telefoon: Sony Ericsson W580i

Voor deze editie van ‘De vergeten telefoon’ blikken we terug op de bekende Sony Ericsson W580i. Ken jij dit toestel nog? De Walkman-phone werd in 2007 uitgebracht door Sony Ericsson, en we praten je helemaal bij.

Sony Ericsson W580i

Een kleine dertien jaar geleden bracht Sony Ericsson haar stijlvolle walkman-telefoon uit; in dit geval de Sony Ericsson W580i. Deze telefoon verscheen in tal van verschillende kleuren en was uiteraard bedoeld voor het luisteren van muziek. De vormgeving van de telefoon was stijlvol, waarbij het ging om een slide-design, dus je kon hem gewoon openschuiven en daar kwam het toetsenbord tevoorschijn.

Aanwezig op de Sony Ericsson W580i was een 2,0 inch beeldscherm. De resolutie van het display was 320 x 240 pixels. Onder het beeldscherm was er een grote verscheidenheid aan toetsen en knoppen. Waaronder toetsen voor het snel bedienen van de muziekspeler en een speciale toets om de ‘walkman’ te starten. Voor het maken van foto’s had Sony de telefoon uitgerust met een 2.0 megapixel camera. Heel veel mogelijkheden had deze niet, want zo ontbrak het bijvoorbeeld aan een LED-flitser en autofocus.

Op de Sony Ericsson W580i was een schamele 12MB aan opslagruimte. Je kon dit uitbreiden met nog eens 4GB met een speciale Memory Stick Micro-geheugenkaart. Sony Ericsson voorzag de W580i ook van de bekende muziekherkenning-toepassing genaamd TrackID. Met de speciale pedometer kon je je calorieën bijhouden. Het opzetten van een verbinding was mogelijk via GPRS en Edge. De telefoon had ook Bluetooth.

Net als bij de eerder besproken Sony Ericsson S500i werd ook dit toestel van de Japanse fabrikant geplaagd door problemen met het toetsenbord. Zonder veel gekkigheid konden de toetsen van de telefoon barsten. Daarbij doken er zo nu en dan nog weleens software-problemen op bij de telefoon.

In Nederland werd de Sony Ericsson W580i uitgebracht voor een prijs van rond de 170 euro.



Sony Ericsson W580i samengevat in 3 punten: