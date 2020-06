Sony Xperia 1 II komt volgende week: pre-order gestart

Sony brengt volgende week haar nieuwste high-end smartphone uit in Nederland. Het is de Sony Xperia 1 II die eerder dit jaar werd aangekondigd.

Xperia 1 II is onderweg

Volgende week kunnen we het nieuwste toestel van Sony verwachten in Nederland. Nadat onlangs de Xperia 10 II uitgebracht werd in Nederland staat nu de Sony Xperia 1 II in de startblokken. Het is het nieuwste high-end toestel met een 4K HDR OLED-scherm met een grootte van 6,5 inch.

Qua specificaties heeft de telefoon genoeg te bieden, waarbij er natuurlijk ondersteuning is voor het nieuwste 5G-netwerk. Verder ligt de focus op multimedia en camera; waarbij je gebruik kunt maken van stereo-speakers en de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Sony voorziet de Xperia 1 II van 8GB RAM, 256GB opslagruimte en een Snapdragon 865 processor.

Voor het maken van foto’s is er de uitgebreide triple-camera met drie 12MP sensoren en nog een dieptesensor. Er is optische beeldstabilisatie, vele handmatige mogelijkheden en supersnelle autofocus voor alle omstandigheden. De speciale Zeiss T* Coating zorgt voor een goed contrast en perfecte weergave bij weerspiegelingen, zo laat Sony weten.

De Sony Xperia 1 II komt volgende week naar Nederland voor een bedrag van 1199 euro. Je kunt hem pre-orderen, waarbij je een gratis Sony WH-1000XM3 noise-cancelling headphone cadeau krijgt, samen met 60 dagen gratis toegang tot 360 Reality Audio met driedimensionale muziekbelevenis.

Je kunt het toestel bestellen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel.