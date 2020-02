Sony Xperia 1 II: download hier de 20 wallpapers

Vorige week werd door Sony de nieuwe Sony Xperia 1 II aangekondigd. Deze high-end smartphone zit boordevol mogelijkheden. Al enthousiast? Nu kun je de verschillende wallpapers downloaden en instellen als achtergrond op je eigen toestel.

Sony Xperia 1 II wallpapers

Binnenkort vinden we twee nieuwe smartphones van Sony in de winkels. Dit zijn de Sony Xperia 1 II en de Sony Xperia 10 II. De Xperia 1 II is de high-end smartphone van de fabrikant en heeft veel te bieden. Denk aan het 4K HDR beeldscherm, een geavanceerde triple-camera, veel nieuwe functies, 5G en natuurlijk nog veel meer.

Sony zal de Xperia 1 II ook voorzien van een reeks nieuwe wallpapers. In totaal gaat het om 20 achtergronden waarvan we er al een deel kennen. Een ander deel is nieuw te vinden op de Xperia 2020-serie. Alle wallpapers zijn in Full-HD kwaliteit en je kunt ze direct downloaden via Google Foto’s (link) of via Google Drive (link).

Sony Xperia 1 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro