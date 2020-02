Sony Xperia 10 II gepresenteerd: van alle gemakken voorzien voor nette prijs

Naast de Sony Xperia 1 II heeft de Japanse fabrikant nog een nieuwe telefoon voorgesteld. We laten je kennis maken met de nieuwe Sony Xperia 10 II, de tweede generatie van de 10-serie. Deze is van alle gemakken voorzien voor een nette prijs.

Sony Xperia 10 II

We hebben de naamgeving van de nieuwe Sony-toestellen al toegelicht in het artikel van de Xperia 1 II aankondiging. Bij bijvoorbeeld de camera’s wordt het mark-teken al veel langer gebruikt, en nu wordt deze ook bij de smartphonetak toegepast. Sony presenteert een nieuw toestel in de Xperia 10-serie. Dit toestel heeft de naam Sony Xperia 10 II meegekregen en wordt uitgesproken als Xperia tien-mark-twee.

De Sony Xperia 10 II is voorzien van een net design met een langwerpig scherm met 21:9 beeldverhouding. Dit betreft een Full-HD+ OLED-scherm met een grootte van 6,0 inch. Net als zijn grote high-end broer is de telefoon voorzien van IP65 en IP68 certificering. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant van het toestel geplaatst en achterop vinden we een triple-camera. Deze bestaat uit een 12 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel telephotolens en een 8 megapixel groothoeklens.

Sony voorziet de Xperia 10 II van een Snapdragon 665 octa-core processor met 4GB RAM-geheugen en 128GB aan opslagruimte. Voor de liefhebbers van muziek kan een 3,5 millimeter headset aangesloten worden en ook zijn er verschillende technieken aanwezig waarmee de audiokwaliteit opgekrikt kan worden. De accucapaciteit van de Sony Xperia 10 II komt uit op 3600 mAh en de voor- en achterzijde zijn vervaardigd uit glas.

Sony heeft aangegeven dat het maandelijks beveiligingsupdates verspreidt voor de Xperia 10 II. Daarbij kan de smartphone een update naar Android 11 verwachten. Netjes. In het voorjaar van 2020 komt de Xperia 10 II op de markt in het zwart en wit. De prijs van de telefoon komt uit op 369 euro. Hiermee heeft Sony wat ons betreft een erg interessant toestel op de markt gezet!