Sony brengt nieuwe Xperia 10 II uit in Nederland voor 369 euro

In februari kondigde Sony haar nieuwe smartphones aan voor dit jaar, waaronder de Xperia 1 II. Ook de Xperia 10 II werd getoond, en die is vanaf nu verkrijgbaar in ons land.

Xperia 10 II in Nederland

De Sony Xperia 10 II is de opvolger van de eerder uitgebrachte Xperia 10. Sony hanteert voor het nieuwe toestel de naamtoevoeging zoals het doet bij de camera’s. Zo spreek je de naam van het toestel uit als Sony Xperia 10 ‘Mark twee/two’. De nieuwe smartphone van Sony is eigenlijk van alle gemakken voorzien.

Het toestel oogt premium en beschikt over een 6,0 inch Full-HD+ OLED-scherm. Deze heeft een beeldverhouding van 21:9 en is daardoor wat langwerpiger. Ideaal bij het kijken naar films of multitasken met twee open vensters. Daarbij heeft de smartphone een vingerafdrukscanner aan de zijkant, 8 megapixel front-camera en triple-camera aan de achterkant. Deze biedt verschillende mogelijkheden, waaronder een groothoeklens, een speciale nacht- en voedselmodus en 4K video-opname.

Sony levert de Xperia 10 II met een Snapdragon 665 octa-core processor, 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. De Sony Xperia 10 II krijgt een 3600 mAh accu mee, samen met Android 10, NFC en een USB-C aansluiting. Het ontwerp van de telefoon is stof- en waterdicht.

De telefoon zal in ieder geval maandelijks beveiligingsupdates ontvangen, zo wist Sony eerder te melden. Ook zal Android 11 uitgebracht worden naar de Xperia 10 II. Het toestel is vanaf nu verkrijgbaar, en te bestellen bij Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Coolblue.