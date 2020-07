OnePlus 8 Pro sleept ‘Best Smartphone of 2020’ Award in de wacht

OnePlus heeft een nieuwe award in de wacht gesleept met haar nieuwste high-end smartphone, de OnePlus 8 Pro. Het gaat om een award van de EHA, European Hardware Association.

OnePlus 8 Pro wint 2020 Award

Het techpanel van de European Hardware Association heeft de OnePlus 8 Pro tot winnaar verkozen voor beste smartphone van 2020. De prijs wordt voor de zesde keer uitgereikt en de winnaar wordt bepaald door jury’s uit verschillende landen.

Naast de OnePlus 8 Pro waren onder andere de Apple iPhone 11 Pro, iPhone SE 2020, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 Pro, Oppo Find X2, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 10 en Xiaomi Redmi Note 9s geselecteerd om met deze prijs naar huis te gaan. Uiteindelijk is de prijs dus gevallen op de OnePlus 8 Pro. In onze OnePlus 8 Pro review waren we ook al erg enthousiast over de nieuwe smartphone.

De OnePlus 8 Pro won vooral met haar “fantastische display en performance”. De voorganger, de OnePlus 7 Pro won vorig jaar ook al de EISA Awards van 2019-2020.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 858,00 euro