OnePlus maakt winnaars Wallpaper Design Contest bekend

OnePlus heeft de winnaars bekend gemaakt van de eerder uitgeschreven Wallpaper Design Contest. Deze nieuwe achtergronden kun je vanaf nu downloaden voor je eigen smartphone.

OnePlus Wallpaper Design Contest

In de afgelopen tijd was OnePlus op zoek naar creatievelingen die een mooie wallpaper konden maken voor OnePlus. Uit alle inzendingen zijn uiteindelijk een aantal winnaars naar voren gekomen. In totaal gaat het om vijf winnaars waarbij er meerdere achtergronden zijn gemaakt. Bij sommigen komt het OnePlus-logo naar voren of wordt de slogan ‘Never Settle’ gebruikt.

OnePlus hecht veel waarde aan haar community en wordt ook met regelmaat de community gevraagd welke functies zij missen in OxygenOS. Ook deze wedstrijd hoort erbij, en zorgt voor nog meer betrokkenheid bij het merk. De winnaars zijn gekozen met de moderators en de medewerkers van OnePlus. Er zijn volgens de jury ‘meeslepende ontwerpen gemaakt voor de OnePlus 8-serie’.

De eerste plaats is voor “Butch_Sales_ES”. De andere winnaars waren Daniel Franke, M4ngosteen, Sylvester.David en Gio567full. De winnende wallpapers kun je dankzij de collega’s van XDA downloaden via deze link.

De winnaars kun je hier bekijken;

@Butch_Sales_ES (Entries) @Daniel Franke (Entries) @m4ngosteen (Entries) @Sylvester.David (Entries) @Gio567full (Entries)

