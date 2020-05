OnePlus 8 wallpapers: download ze hier voor je eigen toestel

OnePlus heeft de 8-serie weer voorzien van een hoop nieuwe functies. Daarbij horen ook nieuwe achtergronden. Je kunt de OnePlus 8 wallpapers nu downloaden voor je eigen toestel.

OnePlus 8 wallpapers

Bij iedere lancering van OnePlus-toestellen krijgen we ook een nieuwe reeks achtergronden. Alle wallpapers van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn in de resolutie 3168 x 1440 pixels, dus vooral perfect voor je toestel met Quad-HD+ resolutie.

Sinds de OnePlus 2 worden de achtergronden ontworpen door de Zweedse ontwerper Hampus Olsson. Ook bij de 8-serie is dat het geval. In totaal zien we tien nieuwe afbeeldingen die als achtergrond dienen bij de 8-serie. Ze zijn weer wat anders dan de OnePlus 7T wallpapers. Ben je benieuwd naar de praktijkervaring van de OnePlus 8 Pro, lees dan zeker onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review.

Benieuwd naar de OnePlus 8 wallpapers? Je kunt ze direct downloaden via deze link.

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro