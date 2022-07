Sony Xperia 1 IV review: Sony’s beste tot nu toe?

Sony zet hoog in met de Xperia 1 IV. Dit toestel is het vlaggenschip van Sony voor dit jaar en is van alle gemakken voorzien. Hier betaal je echter wel de hoofdprijs voor. De afgelopen weken hebben we het toestel uitgebreid getest, zodat je aan het eind van deze review weet of de Xperia 1 IV zijn geld waard is.

Sony Xperia 1 IV review

Sony is niet het meest populaire merk als het gaat om smartphones, maar toch brengt de fabrikant elk jaar weer prima toestellen uit in de Xperia-serie. Echter waren we van mening dat aan de voorganger van dit toestel, de Xperia 1 III, wat nadelen kleefden. Of dit bij de Xperia 1 IV verbetert is lees in deze review.

Verkooppakket

De Sony Xperia 1 IV wordt geleverd in een dunne, rechthoekige doos met daarin het toestel en wat boekjes. We moeten het dus doen zonder een kabel en een lader. Een simnaald ontbreekt ook, maar deze heb je niet nodig. De simlade is zonder naald te openen, net als bij eerdere Sony-toestellen.

Design en interface

Zoals we van Sony inmiddels gewend zijn, zijn de toestellen slanker en wat hoger (of langer) dan smartphones van andere merken. Ondanks het 6,5 inch grote scherm, is het toestel slechts 71 millimeter breed. Ter vergelijking: de OnePlus 9 is 74,2 millimeter breed. Desondanks ligt de Xperia 1 IV niet erg prettig in de hand. Een hoesje is zeker aan te raden.

Zoals hierboven al even vermeldt, heeft deze smartphone een 6,5 inch scherm. Dit scherm is een 4K OLED-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Een top scherm dat je van een high-end smartphone mag verwachten. De fabrikant heeft er wederom voor gekozen om het scherm niet door te laten lopen aan de boven- en onderkant. Hierdoor zit er aan de boven- en onderkant een kleine rand waar de selfie-camera en de speakers in zijn verwerkt.

Op papier zijn er alle ingrediënten voor een fantastisch scherm. Het scherm maakt dit in de praktijk ook waar. Zeker als je ervoor kiest om de optie “Makermodus” aan te zetten in de instellingen voor het beeldscherm. In het felle zonlicht is het scherm prima af te lezen. Ook de minimale helderheid is ook in orde, bij weinig licht wordt het scherm voldoende gedimd. Aan de rechter zijkant van het toestel vinden we de volumeknopen en de aan- en uitknop terug.

De vingerafdrukscanner zit in deze laatste knop verwerkt. Ook heeft Sony de Xperia 1 IV weer uitgerust met een fysieke sluiterknop. Naast het schieten van foto’s met de fysieke knop, start je ook de camera-app op wanneer je deze knop indrukt vanuit een ander scherm of wanneer het scherm uit staat.

De onderkant biedt plek aan één van beide speakers, de simlade en de USB-C aansluiting en de bovenkant een 3,5 millimeter aansluiting. De linkerkant heeft Sony leeggelaten.

Interface

De interface van de Sony Xperia 1 IV lijkt erg op de standaard Android versie. Helaas heeft Sony ervoor gekozen om de kleuren van onder andere de snelle instellingen en andere elementen niet aan te passen aan de achtergrond. Dit was juist een eigenschap van Android 12.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Als standaard apps heeft Sony de apps van Google voorgeïnstalleerd. Bellen en SMS-en doe je dus met de apps van Google. Ook het typen van berichten doe je met het toetsenbord van Google, Gboard.

Zoals je mag verwachten van een high-end toestel, is de Xperia 1 IV uitgerust met alle toeters en bellen op het gebied van connectiviteit en verbindingen. Het toestel beschikt over 5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth en NFC. Om te internetten gebruik je Google Chrome, deze browser wordt uiteraard meegeleverd.

Multimedia: muziek en film

Eerder in deze review hebben we het al even over het geweldige beeldscherm gehad. Kijken naar films is dan ook bepaald geen straf. Het geluid van de stereo speakers is ook prima, deze kunnen lekker hard en het geluid is dik in orde. Ook heeft Sony de Xperia 1 IV voorzien Dynamisch trilling. Dit houdt in dat de telefoon trilt op het ritme van de muziek.

Wanneer je graag muziek luistert met een headset, dit kan door middel van Bluetooth of door de headset aan te sluiten op de 3,5 millimeter aansluiting.

Camera: foto en video

De Sony Xperia 1 IV beschikt over vier lenzen die de fabrikant in de linkerbovenhoek achterop het toestel heeft geplaatst. Van deze vier lenzen hebben er drie 12 megapixels; bestaande uit de hoofdlens, een telefotolens en een groothoeklens. Daarnaast is er een dieptesensor van 0,3 megapixel aanwezig.

De camera app is erg uitgebreid en werkt erg prettig. Voor gebruikers die snel een goede foto willen maken is app prima geschikt, maar ook voor gebruikers die graag wat meer willen instellen voldoet de app aan de wensen. In de standaard modus heb je de mogelijkheid om snel te schakelen tussen foto en video. Naast de sluiterknop zijn er een aantal opties die je snel kunt instellen, zoals de flitser, de mogelijkheid om in te zoomen en de beeldverhouding.

Naast de standaard modus, heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld te switchen naar een modus waarbij je de belichting handmatig kan regelen. Ook heb je de mogelijkheid om naar een modus te schakelen waarbij je de mogelijkheid hebt om handmatig de sluitersnelheid te regelen.

Over de kwaliteit van de foto’s zijn we wat minder te spreken. Wanneer je ervoor kiest om foto’s te schieten in de standaard modus, iets wat het gros van de gebruikers zal doen, zonder aanpassingen te doen zijn de foto’s prima. Echter wanneer je inzoomt, holt de kwaliteit achteruit. Ook foto’s gemaakt in het donker zijn niet om over naar huis te schrijven. We zien vrij veel ruis en foto’s zijn erg snel bewogen. Overdag tonen de foto’s natuurgetrouw.

De foto’s die we met de Sony Xperia 1 IV hebben gemaakt zijn te bekijken in het digitale fotoalbum.

Selfie- en videocamera

De selfie-camera heeft ook 12 megapixel lens meegekregen. Foto’s die je maakt met deze camera zijn prima, al zien we net zoals bij de camera aan de achterzijde vrij veel ruis in het donker.

Met de videocamera heb je de mogelijkheid om te filmen in 4K, Full-HD, 1080×1080 (1:1) en HD. Wat we prettig vinden is dat je tijdens het filmen kan schakelen tussen de lenzen. De kwaliteit van de filmpjes zijn prima te noemen. Ook hier geldt weer dat wanneer er ingezoomd wordt, de kwaliteit minder wordt.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Xperia 1 IV heeft de beschikking over de snelste processor van dit moment, namelijk de Snapdragon 8 Gen 1. En dit is te merken, alle taken worden snel en zonder haperingen uitgevoerd. Het toestel beschikt daarnaast over 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslaggeheugen wat uit te breiden is met een SD-kaart. Dit gaat wel ten koste van de mogelijkheid om een tweede simkaart in het toestel te stoppen. Er is eveneens een variant met 512GB te verkrijgen.

Batterij en opladen

De Xperia 1 IV heeft een 5000 mAh accu aan boord. Sony heeft goed haar best gedaan om het toestel hier zuinig mee om te laten gaan. Bij intensief gebruik hielden we aan het einde van de dag meer dan 40% acculading over met een schermtijd van een dikke 4 uur. Bij wat minder intensief gebruik is het zeker mogelijk om twee dagen te doen op één acculading.

Er wordt geen lader meegeleverd met dit toestel en dit vinden we jammer. Het toestel ondersteunt “slechts” 30 Watt snelladen. Smartphones van concurrenten kunnen veel sneller laden, denk aan toestellen die al boven de 100 Watt kunnen laden.

Updatebeleid

Omdat het updatebeleid van Sony bij ons niet bekend was, hebben we dit nagevraagd bij de fabrikant. Dit is immers een belangrijk onderdeel. Sony heeft ons laten weten dat het toestel 2 Android-software updates kan verwachten en dat het toestel 3 jaar lang beveiligingsupdates krijgt. Of dit per maand of per twee maanden of per kwartaal is, heeft Sony niet aangegeven. Het is fijn dat Sony eindelijk transparant hierover is, maar in vergelijking met de dure smartphones van bijvoorbeeld Samsung is het updatebeleid wel wat karig. De Galaxy S22-serie krijgt bijvoorbeeld vijf jaar updates, vier Android-updates. Nu is Sony wel een kleinere speler, maar voor zo’n bedrag had er best wat meer in mogen zitten.

Beoordeling

Op bijna alle punten weet Sony ons te overtuigen. Het toestel is snel, heeft een geweldig scherm en een uitstekende accu. Vooral dat laatste zien we vandaag de dag bij high-end smartphones nog wel anders. Het is ook prettig dat we enige duidelijkheid hebben gekregen over het updatebeleid van Sony. We vinden het jammer dat er geen lader wordt meegeleverd. Een minpunt is de camera, deze laat steken vallen en dat is er jammer. Wellicht is de camera te verbeteren door middel van software updates.

Geïnteresseerd? De Sony Xperia 1 IV kan aangeschaft worden bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel. Tijdelijk krijg je daarbij de mooie Sony WH-1000XM4 headphone bij cadeau.

Sony Xperia 1 IV Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1336,00 euro