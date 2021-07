Sony Xperia 1 III review: is een waanzinnige camera genoeg?

Sony heeft een vrij lange geschiedenis aan toestellen. Degelijke toestellen zonder overbodige poespas. In deze review gaan we aan de slag met de Sony Xperia 1 III, de nieuwste high-end smartphone van de Japanse fabrikant. Wat heeft dit toestel allemaal te bieden?

Sony Xperia 1 III review

Nadat eerder in juli al de uitgebreide Sony Xperia 10 III review verscheen, is het vandaag tijd voor het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant: de Sony Xperia 1 III. Voorzien van de beste hardware en verbeteringen op verschillende vlakken, hoopt Sony dat de consument voor haar toestel kiest. Of dat een goede keus is, testen we in de Sony Xperia 1 III review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Sony Xperia 1 III is vrij minimaal uitgerust. Dit betekent dat we alleen wat papierwerk tegenkomen, de adapter, datakabel en het toestel zelf. Omdat het simslot niet met een pinnetje geopend hoeft te worden, wordt deze ook niet meegeleverd. Het is jammer dat Sony voor de prijs van dit toestel geen (siliconen) case heeft meegeleverd.

Design en interface

De Sony Xperia 1 III is vormgegeven als een echt Sony-toestel. Dit valt direct al op aan het formaat van de smartphone. De Xperia is een vrij lang toestel en minder breed dan veel van zijn concurrenten. Zeker in het begin is het maar lastig om het toestel met één hand te bedienen. Ook is het toestel heel erg glad, dus zorg voor een goed hoesje. Het is een toestel dat zeer degelijk aanvoelt, zoals we van Sony gewend zijn. Boven het scherm is er zelfs ruimte gebleven voor een LED-notificatielampje. Die zien we niet zo vaak meer bij smartphones.

Sony heeft de Xperia 1 III een 6,5 inch 4K OLED-scherm meegegeven. Uitstekend afleesbaar op zonnige dagen. In de avonduren kan de helderheid voldoende omlaag geschroefd worden, zodat het ook bijvoorbeeld in bed nog prettig is om naar het scherm te turen. Het is een schitterend scherm, en kun je je niet helemaal vinden in bepaalde zaken zoals de witbalans of kleurafstelling, dan kun je hiervoor terecht bij de scherminstellingen, waar je van alles aan kunt passen.

Als we de zijkanten bekijken zien we links de opening voor het simkaartslot. Anders dan bij andere merken heb je hier geen pinnetje voor nodig, maar alleen je vingers. Bovenaan het toestel is er de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, terwijl we aan de onderkant de speaker en de USB-C aansluiting vinden.

Aan de achterzijde van de Sony Xperia 1 III vind je een grote cameramodule met daarbuiten de flitser. In totaal zijn er drie lenzen geplaatst in deze cameramodule. Dit zijn een 12 megapixel periscooplens met een diafragma van f/1.7, een 12 megapixel groothoeklens (f/2.2) en een 12MP telelens (f/2.3-f/2.8). Later in de Xperia 1 III review komen we hier uitgebreid op terug.

Interface

Sony heeft over de Android 11-interface een eigen skin gelegd. Deze ligt dicht bij de pure interface van Android en werkt prettig. Je kunt zoals bekend de homescreens vullen met snelkoppelingen en widgets. In het linkerstartscherm is er ruimte voor nieuwsberichten uit Google Discover. Verder kun je vanuit de notificatiebalk de snelle instellingen activeren. Ik mis alleen een snelkoppeling voor NFC; om deze in- of uit te schakelen moet ik het menu van instellingen zelf in.

Een interessante toevoeging van Sony aan de notificaties, is dat je een melding kunt openen in een drijvend venster. De app van de melding komt dan over andere apps heen te liggen. Dit kan zeker handig zijn in verschillende omstandigheden. Het venster kun je verplaatsen, verkleinen en hem minimaliseren tot alleen een snelkoppeling naar bijvoorbeeld WhatsApp.

Verder kun je nog extra opties instellen voor het Always On Display. Zo kun je aangeven dat er een sticker getoond moet worden. Dit kan een eigen foto zijn, of een vooringesteld pictogram van bijvoorbeeld een ijsbeer, uil, hond of iets anders dat Sony bedacht heeft.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Anders dan bij veel andere smartphones vandaag de dag, is de Sony Xperia 1 III voorzien van een simslot dat je gewoon met je vingers kunt openen. Geen gepriegel met een simnaald dus. Er is ruimte voor twee simkaarten. Heb je geen tweede simkaart nodig, dan kun je die ruimte gebruiken voor een geheugenkaart om het interne geheugen uit te breiden. Om met de Xperia 1 III te bellen, gebruik je de dialer-app van Google. Het sturen van berichten gaat ook met de Android Berichten app.

Op het gebied van connectiviteit heeft de Sony ook van alles te bieden. WiFi, 5G-ondersteuning, Bluetooth, GPS, NFC… alles is aan boord van het toestel. Op de gesprekskwaliteit is niets aan te merken. Hoewel we zien dat het aantal streepjes bereik vaak minder is dan met andere toestellen, hebben we geen enkel probleem ondervonden met het bereik van de Xperia 1 III. Voor het internetten gebruik je standaard de Chrome-browser, maar uiteraard kun je uit de Play Store een browser naar wens downloaden.

Multimedia: muziek en film

Op het 6,5 inch OLED-scherm van de Xperia 1 III is het bekijken van een filmpje een feest. De beeldkwaliteit is uitstekend en is het niet helemaal naar wens, dan kun je de instellingen hiervan aanpassen. Op zonnige dagen is het aflezen van het scherm geen enkel probleem; de helderheid kan hoog genoeg. In de avonduren kan het scherm voldoende gedimd worden zodat deze prettig afleesbaar is.

Sony zou Sony niet zijn als het niet heeft gedacht aan de multimediamogelijkheden op de Xperia 1 III. Dat is dan ook zeker het geval. Allereerst is er de mogelijkheid om de 3,5 millimeter aansluiting te gebruiken voor een headset. Uiteraard kun je ook een Bluetooth-headset gebruiken om naar je favoriete muziek te luisteren. Aan de voorzijde van de Sony Xperia 1 III zitten twee speakers, handig, want als ze aan de zij-, onder- of bovenkant zitten, blokkeer je nog weleens het geluid met je hand(palm). De stereo-speakers zorgen voor een prima geluidskwaliteit. Er is een juiste balans tussen hoge en lage tonen. Ook het volume kan hard genoeg. De Xperia 1 III is erg prettig om mee te genieten van je muziek.

In eerdere Sony-toestellen zagen we het al; ‘Dynamische trilling’. Het is een gimmick van Sony waarmee de vibratiemotor in het toestel mee trilt op de maat van de muziek om het zo beter te laten beleven. Je kunt het uitzetten, en om eerlijk te zijn, het stond bij mij ook altijd uit. Ik kan zo 1.2.3 niet een situatie bedenken waarin je zou willen dat het toestel meetrilt op de maat van de muziek.

Camera: foto en video

Sony heeft een naam hoog te houden op het gebied van fotografie. In menig smartphone zijn één of meerdere camerasensoren afkomstig uit de fabriek van Sony. Toch had Sony bij haar smartphones niet altijd de beste fotokwaliteit. Dit is namelijk ook nog een afstemming van hardware en software. Om het maken van foto’s makkelijker te maken heeft de fabrikant de telefoon voorzien van een fysieke sluitertoets aan de zijkant; handig.

De camera-app van Sony werkt net wat anders dan die bij de meeste andere fabrikanten. De interface is namelijk deels overgenomen van de Alpha-camera’s. Ideaal voor degenen die volledige controle willen hebben over hun camera. Net als bij de grote camera’s kun je in de camera-app schakelen tussen verschillende modi. Zelf de sluitertijd kiezen, belichting regelen of de bekende ‘P’-stand activeren? Het is allemaal mogelijk bij de Xperia 1 III. Ook zaken als ISO, scherpstelgebied en dergelijke kun je allemaal aanpassen in de camera-app van Sony.

Maar hoe zit het met de fotokwaliteit van de Sony Xperia 1 III? We hebben de foto’s op het grote scherm bekeken en kunnen concluderen dat de fotokwaliteit er duidelijk flink op vooruit is gegaan. Waar sommige merken nogal doorslaan in de verzadiging; is die bij de Xperia 1 III precies zoals ik ze in het echt heb gezien. De Sony Xperia 1 III schiet scherpe, detailrijke foto’s; zowel overdag als in de avonduren.

Qua kleurechtheid scoort deze Sony wat mij betreft hoger dan veel van haar concurrenten. In totaal kun je 4,4x inzoomen. Met 2,9x zoom is de kwaliteit nog best goed; bij 4,4x zoom gaat de scherpte wel verloren, maar schiet je geen waardeloze foto’s. Wil je veel fotograferen met een smartphone, dan ga je veel plezier hebben aan de Xperia 1 III. De selfiecamera van de Xperia schiet ook degelijke foto’s, al vind ik de kleuren hiervan ‘te koel’.

In de avonduren schiet de Sony Xperia 1 III ook uitstekende foto’s. Opvallend is dat er in tegenstelling tot veel van haar concurrenten geen aparte nachtmodus beschikbaar is. Wel lijkt na het schieten van een foto in het donker een bepaald proces gestart te worden die de kwaliteit van de foto ten goede moet komen. Wat ons opvalt is dat zelfs in omgevingen met weinig licht er heel weinig ruis wordt vastgelegd.

Hieronder hebben we twee foto’s die we met de Sony hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, dan hebben we ook deze keer weer een mooie selectie voor je klaarstaan in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Sony Xperia 1 III laat je beelden schieten in 4K, in Full-HD (30/60fps) of in HD-kwaliteit. Onderstaande video hebben we gemaakt met het toestel en laat zien dat de Xperia een fijn toestel is om mee te filmen. De geluiden worden helder vastgelegd, net als de beelden. Inzoomen kun je beter niet doen; dat komt de kwaliteit niet ten goede.



Overige mogelijkheden

Sony heeft de Xperia 1 III van nog meer opties en mogelijkheden voorzien. In dit onderdeel van de Xperia 1 III review gaan we daar dieper op in.

Vingerafdrukscanner

Anders dan bij veel high-end smartphones bevindt zich de vingerafdrukscanner niet in het scherm, maar aan de rechterzijkant van het toestel. Ondanks dat je de vingerafdrukscanner aan de zijkant misschien eerder verwacht bij een mid-end device, doet deze uitstekend zijn werk. Hier kunnen we weinig op aanmerken. Je kunt zoals je mag verwachten meerdere vingers opslaan.

Bloatware

Bloatware, we krijgen er altijd een beetje jeuk van. Je betaalt een hoop geld voor een nieuwe smartphone, en sommige fabrikanten stoppen hun toestellen dan alsnog vol met applicaties. Vermoedelijk omdat fabrikanten hier zelf een commissie voor ontvangen. Bij de Sony Xperia 1 III zien we een hoop bloatware. Variërend van de LinkedIn-app tot aan de Asphalt race-game en nog wat games en apps. Het is niet nodig. We blijven het zeggen; geef gebruikers zelf de optie of ze bepaalde apps wel of niet willen installeren. De apps zijn ook niet te verwijderen, maar alleen uit te schakelen. Ondanks dat je met 256GB aan opslagruimte ruim genoeg geheugen zult hebben, vreet bijvoorbeeld een game als Call of Duty toch 3,36GB op.

Zijsensor

Aan de zijkant van het scherm vind je net als bij de Galaxy-smartphones van Samsung een extra balk voor extra opties. De functie wordt die bij Sony ‘zijsensor’ wordt genoemd, maakt het mogelijk om snel één van je favoriete apps te openen. Verder kun je instellen dat je bepaalde apps standaard in meerdere vensters kunt openen. De positie en grootte van het Zijsensor-menu kun je aanpassen bij de instellingen. Desgewenst kun je de Zijsensor ook uitschakelen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Sony Xperia 1 III heeft de smartphone voorzien van de razendsnelle Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. Deze wordt bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen. Dit resulteert in een razendsnelle smartphone; waarbij we geen vervelende haperingen opmerken bij het gebruik van de telefoon.

Dan het uithoudingsvermogen van Sony’s high-end toestel voor 2021. Hoe zit het met de accuduur van de Sony Xperia 1 III? De smartphonefabrikant heeft het toestel een 4500 mAh accu meegegeven. Deze kun je opladen met 30W, en dat is weliswaar iets sneller dan bij Samsung, maar veel trager dan bijvoorbeeld OnePlus, die toestellen met 65W op kan laden. Het uithoudingsvermogen van de smartphone is erg matig. Je zult bij intensief gebruik net aan het eind van de dag halen, maar meer absoluut niet. De screen-on-time komt uit op steeds tussen de 3 en 3,5 uur. Totaal niet indrukwekkend. Hopelijk kan een software-update hier nog verbetering in brengen. De vorige Xperia 1 II deed dit namelijk stukken beter, zelfs met een kleinere accucapaciteit.

Updatebeleid

Het updaten van toestellen is niet iets wat elke fabrikant even goed aanpakt. Sony behoort een beetje tot de minder goede speler hierin. In het geval van het updatebeleid voor de Xperia 1 III blijft de fabrikant onwijs vaag, en dat is heel raar, gezien de prijs van 1300 euro voor een smartphone. Dan zou het wel fijn zijn als je weet wat je kunt verwachten. Twee jaar lang belooft Sony beveiligingsupdates en Android-updates, Dat is, nogmaals gezien zijn prijs, zeer karig. Samsung geeft toestellen bijvoorbeeld vier jaar updates, OnePlus drie jaar en Nokia idem.

Beoordeling

In de afgelopen weken heb ik de Sony Xperia 1 III als daily-driver gebruikt. Met zijn gladde behuizing glijdt het toestel best snel uit je broekzak, zo is mij meermaals overkomen. We raden absoluut een hoesje aan voor het toestel. Eenmaal gehuld in een hoesje heb je een erg fijn toestel in je hand. De Xperia 1 III heeft een schitterend scherm, goede geluidskwaliteit en een snelle chipset. De sterkste eigenschap is de camera van de telefoon, deze is namelijk erg goed.

Maar om eerlijk te zijn; de lijst minpunten is bij veel andere toestellen aanzienlijk korter. De accuduur stelt teleur, het toestel wordt snel (erg) warm, het updatebeleid is hartstikke vaag en de smartphone heeft veel bloatware. Heb je daar 1299 euro voor over? Als je puur voor de camera gaat, kan het misschien het overwegen waard zijn. Anders zouden wij verder kijken. De Galaxy S20 FE is bijvoorbeeld veel goedkoper, en heeft ook een erg goede camera.

De Sony Xperia 1 III is te koop bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel.

Sony Xperia 1 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend