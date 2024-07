Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL lekken uit in nieuwe kleuren

Google komt de laatste tijd veel in het nieuws met de nieuwe Pixel 9-serie. Dat is ook vandaag het geval. De nieuwe toestellen van Google, zien we terug in verschillende nieuwe kleuren. Wat brengen de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL?

Pixel 9 in nieuwe kleuren

We hebben al het nodige gezien van de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL. De nieuwe smartphones maken deel uit van de nieuwe vierdelige serie van Google. De aankondiging van de nieuwe reeks zal plaatsvinden op 13 augustus, zo blijkt uit de laatste informatie. Google heeft dan namelijk een nieuw event gepland staan. De Pixel 9 Pro XL kan gezien worden als de opvolger van de huidige Pixel 8 Pro, gezien de omvang van het toestel.

Nu zien we de nieuwe smartphones van Google in twee kleuren. De Pixel 9 verschijnt in een roze kleur, terwijl we de 9 Pro XL terugzien in de porselein-kleur. Ook zien we de veranderingen tussen de twee modellen in de cameramodule. Daarbij verwachten we alle vier de modellen met een Tensor G4 chipset. Alle details komen we op 13 augustus te weten.