Google Pixel 9 Pro XL lek toont matte achterkant: glanzende achterkant Pixel 9

Een nieuwe reeks foto’s en beelden zijn uitgelekt over de Pixel 9-familie. In een fotovergelijking zien we duidelijk de verschillen tussen de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9. Beide modellen zullen we volgende maand officieel gaan zien.

Pixel 9 Pro XL krijgt matte afwerking

Een matte afwerking heeft Google bedacht voor de Pixel 9 Pro XL. De grote smartphone van het bedrijf komt voorbij bij Pixophone, een TikTok-account die blijkbaar de hand heeft weten te leggen op het nieuwste toestel. Naar verluidt gaat om een bijna definitieve versie van de Pixel 9 Pro XL. Dit in vergelijking met de Pixel 9. Waar de Pro XL-versie voorzien wordt van een matte achterzijde, krijgt de Pixel 9 zelf een glanzende achterkant. Opvallend is dat het metalen frame dan weer tegenovergesteld is, dus glanzend bij de Pro XL en mat bij de Pixel 9.

De Pixel 9 zal naar verwachting een 6,24-inch display krijgen, terwijl de Pixel 9 Pro XL naar verwachting een 6,73-inch display zal hebben. De aankondiging is op 13 augustus.