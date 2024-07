Google Pixel 9 duikt op in hands-on

De eerste bewegende beelden van de nieuwe Pixel 9 zijn opgedoken. We hebben in de afgelopen tijd al het nodige nieuws voorbij zien komen over de Pixel-serie. De smartphone zien we in een nieuwe video.

Pixel 9 in video

Een video is online verschenen van de nieuwe Pixel 9. De smartphone zal een ander ontwerp krijgen dan de voorgaande Pixel 8. Het design zal wat meer strakker getrokken worden, terwijl de cameramodule nog wel wat uit blijft steken. De telefoon in het filmpje is er eentje in een roze-achtige kleur, waarbij de telefoon in kwestie 256GB aan opslagruimte biedt. Verder spreken berichten over de Tensor G4 chipset, 12GB RAM en natuurlijk direct Android 15.

De vermeende Pixel 9-modellen

Google zal de Pixel 9 voorzien van twee camera’s achterop, terwijl het Pro-model uitgerust zal worden met drie cameralenzen, vermoedelijk met een periscooplens met 5x zoom. Bij het ‘normale’ model Pixel 9 zou Google de telefoon uitrusten met een 6,24 inch scherm. De Pixel 9 Pro zou uitgerust worden met een 6,34 inch. Er gaan tot slot ook nog berichten rond over een Pixel Pro XL die verwacht wordt met een 6,73 inch scherm. Naar verluidt is de aankondiging van de Pixel 9-serie op 13 augustus.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I’ll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024