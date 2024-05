Google Pixel 9 wallpapers verschenen: download ze hier

Google zal later dit jaar met de introductie van waarschijnlijk vier nieuwe Pixel-telefoons komen. De smartphonefabrikant komt nu al in het nieuws met de Pixel 9 wallpapers. Deze kun je nu downloaden voor op je eigen smartphone.

Pixel 9 wallpapers

Op het internet gaan de nodige geruchten al rond over de nieuwe Pixel 9-toestellen. Het laatste nieuws is nu dat de achtergronden van de verschillende modellen uitgelekt zijn. Eerder ging er al nieuws rond over foto’s van de toestellen. We kennen de eerdere wallpapers als minimalistisch. De wallpapers van de Pixel 9 zijn geïnspireerd op bloemen, waarbij we wervelende bloemblaadjes zien, welke worden beschreven als ‘een wervelende weergave van abstracte bloemen’.

In tegenstelling tot eerdere Pixel-toestellen, wordt bij de wallpapers nu niet verwezen naar een specifieke artiest die de beelden heeft gemaakt. Daardoor is het vermoeden dat Google de nieuwe achtergronden voor de smartphones intern heeft gemaakt. De nieuwe achtergronden zijn in de kleurstelling van de toestellen zelf. In totaal verwachten we de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de nieuwe foldable, Pixel 9 Pro Fold.

Wil je de achtergronden zelf downloaden, voor op je eigen toestel? Dan kan dat via deze link. De foto hierboven tonen slechts enkele achtergronden van de Pixel 9-serie.