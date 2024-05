Google Pixel 8a aangekondigd voor 549 euro: 7 jaar updates

Een nieuwe smartphone is toch wel onverwacht aangekondigd door Google. De nieuwe Pixel 8a die al vaak rondging in het geruchtencircuit is nu officieel gepresenteerd. Opvallend is dat de Pixel 8a op meer plekken verkrijgbaar zal zijn.

Pixel 8a officieel

Na een lange tijd van geruchten en berichten, is nu het officieel; de Pixel 8a is aangekondigd. Google heeft de nieuwe Pixel-smartphone aangekondigd en dus weten we nu alle details. De Pixel 8a komt in de Pixel 8-serie en zal net als de normale Pixel 8 en de 8 Pro voorzien worden van zeven jaar updates. Dit gaat zowel om beveiligingsupdates als versie-updates van Android. De nieuwe smartphone wordt aangedreven door de Tensor G3 chipset van de fabrikant zelf.

Google heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd in het beeldscherm van de Pixel 8a. De smartphone krijgt een 6,1 inch OLED-scherm met een Full-HD+ beeldscherm. In plaats van een verversingssnelheid van 90Hz zoals bij de Pixel 7a, is gekozen voor 120Hz. Daarbij is de telefoon vervaardigd uit aluminium en gerecycled plastic. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, porselein of de nieuwe kleuren aloë of baaiblauw.

De Pixel 8a beschikt over 128GB of 256GB opslagruimte en dit is niet uit te breiden. Google geeft je een 4492 mAh batterij, maar laadt nog altijd maar met slechts 18W op. Je kunt ook draadloos laden. Net als zijn voorganger is de Pixel 8a IP67 gecertificeerd en je dual-sim ondersteuning. Dit betekent een fysieke nano-sim en een eSIM.

Tot slot de camera; deze beschikt over een 64 megapixel hoofdlens en een 13 megapixel groothoeklens. De camera zit vol opties en mogelijkheden, waaronder de slimme Google Camera-tools, waarbij gebruik gemaakt wordt van AI. Denk aan Best Take, Magic Editor en Audio Magic Eraser. De smartphone kost 549 euro en is daarmee veertig euro duurder dan zijn voorganger. De telefoon is vanaf 14 mei verkrijgbaar. Er zijn drie nieuwe verkooppartners toegevoegd; MediaMarkt, Vodafone en KPN. Verder kun je terecht bij Ben (gratis bij 27,00 euro per maand), Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Odido. Er zijn nu verschillende acties.