Pixel Feature Drop juni 2024: deze functies komen naar je Pixel

Een nieuwe update staat klaar voor je Pixel. De Pixel Feature Drop van juni brengt weer een reeks functies en mogelijkheden met zich mee. Niet alleen voor de smartphones staan nieuwe functies klaar, ook voor de Pixel Watch is er nieuws te melden.

Pixel Feature Drop juni 2024

Google rolt een nieuwe update uit voor de Pixel-toestellen. Vooral voor de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel 8a staan er nieuwe functies op de planning. Ook belooft Google verschillende verbeteringen voor de Pixel-toestellen. Ook voor de Pixel Tablet en de Pixel Watch zijn er nieuwe functies en mogelijkheden.

Gemini Nano

Een van de opvallende toevoegingen is de beschikbaarheid van Gemini Nano, een klein taalmodel van Google, voor de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel 8a. Dit model vereist een aanzienlijke hoeveelheid geheugen om soepel te functioneren zonder andere apps te verstoren. Daarom was Gemini Nano aanvankelijk alleen beschikbaar voor de Pixel 8 Pro met 12GB RAM. Na feedback van gebruikers is deze ondersteuning nu uitgebreid naar de Pixel 8 en Pixel 8a. Gebruikers kunnen deze functie inschakelen via de ontwikkelaarsopties in de instellingen. Gemini Nano kan momenteel worden gebruikt voor functies zoals samenvattingen in de Pixel Recorder-app, slimme antwoorden in Gboard en Magic Compose in de Google Berichten-app.

Display-output

Een andere belangrijke toevoeging is de ondersteuning voor weergave-uitvoer via de USB-C-poort voor de Pixel 8-serie. Dit betekent dat gebruikers hun Pixel-telefoons kunnen aansluiten op externe monitoren voor schermspiegeling. Deze functie is nu ingeschakeld door een software-update voor apparaten met de Tensor G3-chipset.

Omgekeerd zoeken van telefoonnummers

Met de nieuwe update kunnen gebruikers nu onbekende nummers omgekeerd opzoeken in de Google Telefoon-app om te achterhalen wie hen heeft gebeld.



Verbeteringen in Pixel Recorder

De Pixel Recorder-app kan nu sprekerlabels toevoegen aan samenvattingen, die samen met transcripties kunnen worden geëxporteerd. Deze functie is beschikbaar op de Pixel 6 en hoger voor Amerikaans Engels, en op de Pixel 8 Pro, Pixel 8 en Pixel 8a bij ingeschakelde Gemini Nano.

Zoek mijn apparaat

De Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel 8a kunnen nu worden gelokaliseerd, zelfs als ze zijn uitgeschakeld of als de batterij leeg is. Dit is mogelijk dankzij gespecialiseerde hardware die Bluetooth-chips van stroom voorziet, waardoor de locatie van de apparaten apparaten tot 23 uur na het uitschakelen kunnen worden opgespoord.

Verbeterde frameselectie in de Camera-app

De Camera-app kan nu automatisch het beste moment van een foto identificeren in HDR+, waardoor gebruikers gemakkelijker scherpe en lachende gezichten kunnen vastleggen.

Handmatige camerabediening

Handmatige camerabedieningen die debuteerden op de Pixel 8 Pro, zijn nu ook beschikbaar voor de Pixel Fold, Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro, waardoor gebruikers meer controle hebben over hun foto’s.

Nieuwe functies voor Pixel Watch

Auto-ongelukdetectie

De Pixel Watch 2 kan nu auto-ongelukken detecteren en automatisch hulpdiensten waarschuwen. Deze functie werkt samen met de nooddeling van de Personal Safety-app om noodcontacten op de hoogte te stellen en real-time locatiegegevens te delen.

Fietsvaldetectie

De bestaande valdetectiefunctie is verbeterd om valpartijen van fietsen beter te detecteren.

Betalen met PayPal en Google Home-verbeteringen

Gebruikers in de VS en Duitsland kunnen nu PayPal gebruiken voor aankopen via Google Wallet. Ook is de Google Home-ervaring verbeterd met een nieuwe tegel voor snelle toegang tot favorieten en een smartapparaatcomplicatie voor wijzerplaten. Deze wijzigingen zijn beschikbaar voor smartwatches met Wear OS 3 of hoger.

Nieuwe functies voor Pixel Tablet

Deurbelmeldingen

De Pixel Tablet kan nu meldingen weergeven wanneer iemand aanbelt met de Nest Doorbell. Gebruikers kunnen via de tablet praten met bezoekers of een snelle reactie sturen. Voor deze functie moet de tablet vergrendeld zijn en op het oplaaddockingstation staan, en gebruikers moeten zich inschrijven voor het Public Preview-programma van de Google Home-app.

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro

Google Pixel 8a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend