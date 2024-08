Google rolt ‘Zoomoptimalisatie’ uit naar Google Foto’s app op Pixel

De Pixel-modellen krijgen een nieuwe functie aangeboden van Google. De functie van de Pixel 9 zien we nu op de Pixel 8 Pro. De Zoomoptimalisatie-functie, ook wel bekend als ‘Zoom Enhance’ kun je vanaf nu gebruiken.

Zoom Enhance voor je foto

Zoom Enhance is een nieuwe functie in de Google Foto’s app, welke vanaf nu aangeboden wordt op de Pixel-toestellen. Richard attendeert ons op de aanwezigheid van de nieuwe functie. Op zijn Pixel 8 Pro, en ook op de onze zien we de nieuwe functie terug. In het Nederlands wordt de functie ‘Zoomoptimalisatie’ genoemd. De functie is daarmee beschikbaar op verschillende modellen uit de Pixel 9-serie.

Met Zoom Enhance, ofwel zoomoptimalisatie kun je een foto scherper maken, nadat die foto gemaakt is. Hiervoor maakt de telefoon gebruik van AI. De rekenkracht die hiervoor nodig is, komt op het toestel zelf, en dus is het geen cloud-functie. Interessant is dat de functie ook werkt op foto’s die niet met de Pixel is gemaakt.

Je vindt de functie op je Pixel-smartphone in de Google Foto’s app, onder Tools. De functie werd in oktober 2023 aangekondigd. Het heeft dus behoorlijk lang geduurd totdat de functie beschikbaar is gekomen. Op moment van schrijven lijkt het alleen te werken op de Pixel 8 Pro vanwege de rekenkracht die nodig is.