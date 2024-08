Google komt met nieuw ontworpen weer-app voor Pixel 9-serie

De Google Pixel 9-serie krijgt een reeks vernieuwingen en verbeteringen mee. Daar hoort ook een nieuwe weer-app bij, zo blijkt uit nieuwe informatie. Google heeft voor de modellen een nieuwe weer-app ontworpen.

Nieuwe weer-app voor Pixel 9

De Pixel 9-serie zal op 13 augustus zijn debuut maken. De fabrikant is al vaak in het nieuws geweest met de nieuwe toestellen. Op softwaregebied was er eerder ook al nieuws. Zo lijkt het erop dat de nieuwe toestellen niet op Android 15 zullen gaan draaien.

Nu is er nieuws over de weer-app. Google zal namelijk een nieuwe weer-app ontwerpen voor de Pixel 9-smartphones. Het is een aparte weer-app, dus die anders is dan wat je nu gewend bent voor het weer op je Android-toestel.

De nieuwe Google Weer-app zal een vergelijkbare lay-out hebben als de huidige weerfunctie in Google Zoeken, met enkele subtiele veranderingen. Het bovenste gedeelte van de app krijgt een minimalistisch ontwerp en de bekende kikker-animaties zullen verdwijnen. Dit betekent dat gebruikers afscheid moeten nemen van de vrolijke kikker die hen tot nu toe het weerbericht bracht.

De app zal nog steeds uitgebreide informatie bieden, waaronder 10-daagse voorspellingen, windgegevens, tijden van zonsop- en ondergang, de UV-index, de luchtvochtigheid en luchtdrukkaarten.

Ben je benieuwd welke weer-applicatie het meest accuraat en betrouwbaar is? DroidApp heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Dat lees je in de weer-app test.