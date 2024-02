Google Maps rolt weer-knop met voorspelling breed uit

Gebruikers van Google Maps kunnen vanaf nu profiteren van een nieuwe functie. De eerder verschenen knop voor het weer, samen met de voorspelling, wordt uitgerold naar alle gebruikers.

Weersvoorspelling in Google Maps

Vanaf nu kun je in Google Maps ook het weer bekijken. Het gaat om het huidige weer van de locatie die je bekijkt. De informatie over het weer wordt daarom aangepast, als je je verplaatst over de kaart. Gisteren schreven we al over het nieuwe redesign wat eraan zit te komen.

Je krijgt te zien wat de actuele temperatuur is, samen met de voorspelling voor de komende uren, waar je horizontaal doorheen kunt vegen. Je krijgt het weer per uur te zien voor de komende 12 uur. Daarbij zie je ook de minimum en maximale temperatuur, samen met de gevoelstemperatuur en een omschrijving van het weer.

Eronder staat informatie over de luchtkwaliteit, welke aangegeven wordt met LKI, en verduidelijkt wordt met een kleur. Groen staat hierbij voor goed, rood voor slecht. De informatie over de luchtkwaliteit kun je aantikken, waarna er over de kaart een extra laag getoond wordt met de luchtkwaliteit. Zo zie je direct wat de huidige staat hiervan is. Niet in alle landen is de laag met luchtkwaliteit beschikbaar, zo ontbreekt deze bijvoorbeeld in Scandinavië. Je kunt zelf ook de laag met de luchtkwaliteit forceren en bekijken.

Al een tijdje is de functie beschikbaar in Google Maps voor iOS. Nu wordt hij ook langzaam maar zeker naar alle Android-gebruikers uitgerold. Eerder werd onder een geselecteerde groep de functie al getest, dus het kan zomaar zijn dat je de functie eerder al te zien kreeg. Ben je benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft vorig jaar maandenlang onderzoek gedaan naar de beste weer-app van 2023.