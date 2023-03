Google Maps komt met twee nieuwe lagen: natuurbranden en luchtkwaliteit

Een nieuwe feature wordt uitgerold voor Google Maps. De kaartendienst van Google wordt uitgebreid met twee handige kaarten die je vanaf nu kunt gebruiken. Het gaat om kaartgegevens, waarbij je kunt kiezen voor de weergave van natuurbranden en de luchtkwaliteit.

Nieuwe lagen in Google Maps

Google Maps heeft een nieuwe server-side update uitgerold waarmee de gebruikers een aantal nieuwe functies kunnen gebruiken. Met de verbeteringen die zijn uitgerold voor de kaartendienst van Google kun je vanaf nu aan de slag met twee nieuwe kaarten die je terug kunt vinden in het overzicht met kaartlagen. Hierbij kun je kiezen voor de kaart ‘Natuurbranden’ en de kaart ‘Luchtkwaliteit’.

Zoals de naam al aangeeft bij de verschillende lagen, worden de kaarten voorzien van een laag waarmee informatie wordt gegeven over bosbranden en natuurbranden. De tweede kaart geeft je een overzicht met de actuele metingen van de luchtkwaliteit. De toevoeging van de nieuwe lagen betekenen echter niet dat deze gegevens overal beschikbaar zijn. In Europese landen is bijvoorbeeld niets terug te vinden over de luchtkwaliteit. Overigens is de informatie zelf niet nieuw; die is voor zowel de natuurbranden als de luchtkwaliteit al langer in Google Maps beschikbaar. Nieuw is alleen dat je snel kunt schakelen naar de lagen.

Voor de nieuwe kaartlagen hoef je niets te doen. Google voegt deze automatisch toe met een server-side update.