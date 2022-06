Google Maps begint tonen van luchtkwaliteit in app

Een nieuwe laag is beschikbaar in de kaarten-app Google Maps. De dienst wordt uitgebreid met een laag die de luchtkwaliteit laat zien. De functie is vanaf nu te gebruiken door gebruikers.

Luchtkwaliteit in Google Maps

Gebruikers van de Google Maps app kunnen vanaf nu aan de slag met een nieuwe kaart die is toegevoegd. Klik je op de lagen in de app, dan zie je dat je de luchtkwaliteit kunt opvragen van verschillende regio’s. Eerder zagen we de functie voor de luchtkwaliteit al terugkomen op het scherm van de Google Nest Hub, nu komt hij dus ook naar Google Maps. De luchtkwaliteit krijgt een score, variërend tussen de 0 en 500. Hoe lager het cijfer, hoe beter de luchtkwaliteit.

In Nederland kunnen we weliswaar de functie gebruiken, beschikbaar in Nederland is het helaas niet. Alleen in de Verenigde Staten en India is de kaartlaag zichtbaar. Vermoedelijk zal Google in de komende tijd de functionaliteit uitbreiden naar andere landen. Voor het meten van de luchtkwaliteit wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen, die gecombineerd worden in Google Maps.