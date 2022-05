Google Street View laat je terug in de tijd kijken via app

Via de webversie van Google Maps is het al lange tijd mogelijk om terug in de tijd te gaan met Google Street View. Google heeft nu eindelijk de verbetering ook aangekondigd voor de apps van Google Maps.

Terug in de tijd met Google Street View

Google Street View is een ontzettend handige toevoeging op Google Maps. Met deze functie kun je vanaf straatniveau door plaatsen, steden en landen ‘reizen’. De dienst viert haar 15e verjaardag met de introductie van een nieuwe functie voor de Android- en iOS-app van Google Maps. Het wordt namelijk ook op de smartphone en tablet mogelijk om met Google Street View terug in de tijd te gaan. Dit betekent dat je de meest recente beelden kunt bekijken, maar (indien beschikbaar) ook jaren terug in de tijd kunt. In sommige gevallen kun je 15 jaar terug in de tijd.

Wanneer je terug in de tijd wilt, tik je in de app op het Street View-gedeelte, waarna je kiest voor ‘Meer datums weergeven’. Vervolgens zie je de beelden van eerdere jaren en kun je deze openen. De nieuwe functie wordt in de komende weken naar alle gebruikers uitgerold.

Meer nieuws

Google pakt de gelegenheid ook aan om het nieuws bekend te maken dat er in de afgelopen 15 jaar, 220 miljard foto’s zijn gemaakt. Dit gebeurde in meer dan 100 landen en gebieden. Sinds 2009 is Nederland in beeld gebracht. Nederland staat op plek 20 van met Google Street View meest bezochte landen. De eerste tot en met derde plaats worden ingenomen door Indonesië, Verenigde Staten en Japan. Google maakt bekend dat het vanaf volgend jaar gebruik zal maken van een nieuwe 360-cameramodule die kleiner is, 7 kilogram weegt maar dezelfde beeldkwaliteit weet te bieden. Ook kan deze module gebruikt worden op plekken waar een auto niet kan komen.

Tijdens Google I/O werd al bekend dat voor Google Maps hele fijne verbeteringen komen, zoals de realistische weergave.