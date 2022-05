Google Maps: nieuwe bèta brengt meer reis-opties en wijzigingen interface

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Google Maps voor Android. Met deze nieuwe versie wordt duidelijk welke weg Google in wilt slaan met de vormgeving van de populaire kaartendienst.

Google Maps krijgt veranderingen

Het lijkt erop dat Google steeds verder gaat met het fine-tunen van de interface van de Android-app van Google Maps. Sinds een tijd wordt getest met het nieuwe scherm voor het invoeren van de bestemming. Het hele route-overzicht is namelijk op de schop gegaan, waarbij je bovenin beeld enkel de vertrek- en aankomstlocatie ziet. Daaronder worden dus niet langer meer de icoontjes en opties getoond voor bijvoorbeeld de route met het openbaar vervoer, de fiets of wandelend. Dit scherm neemt ook niet langer meer de volledige breedte van het scherm in.

Deze wijziging zien we ook in de nieuwste bètaversie van Google Maps. De reisopties zijn verplaatst naar de onderkant van het scherm. Dat kan zeker in het begin flink wennen zijn. Nieuw is ook het scherm met reisopties. Hiermee kun je de voorkeursinstellingen bepalen en kiezen welke vervoersmiddelen je prioriteit geeft. Je kunt aangeven welke vervoersmiddelen je als eerst wilt zien in het scherm. Handig als je nooit met de auto gaat, en juist je route met de fiets graag als eerst voorgeschoteld wilt krijgen.

Op dit moment gaat het om wijzigingen in de bètaversie. Het is niet bekend of Google de wijzigingen definitief uit gaat rollen naar de definitieve versie. De kans hierop is wel groot; gezien Google de nieuwe interface al sinds februari test in de bètaversie en daar niet op terug lijkt te komen.