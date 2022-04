Google Maps komt met stopborden en tolwegen naar app

Google Maps is begonnen met het uitrollen van een update voor de kaartendienst. Met de nieuwe versie van Google Maps worden verschillende verbeteringen uitgerold. Denk aan de stopborden, verkeerslichten en de tolwegen.

Google Maps met nieuwe features

Google heeft bekend gemaakt dat kaartendienst Google Maps uitgebreid wordt met een aantal handige toevoegingen. Verkeerslichten worden bijvoorbeeld vanaf nu getoond op de kaart. Het gaat hierbij om uitbreiding van de functie naar verschillende landen, aangezien de functie in Nederland en België al beschikbaar was. Wel nieuw voor Google Maps is dat bij kruispunten ook bijvoorbeeld het stopbord getoond kan worden.

Daarnaast wil Google de kaarten verbeteren met meer details. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om contouren van interessante gebieden en gebouwen. Ook bevat de verbeterde kaart meer specifieke weginformatie zoals de breedte, de vorm en bijvoorbeeld bepaalde obstakels zoals ‘eilanden’ in de weg. Een andere verbetering heeft te maken met tolwegen. De geschatte tolprijzen kunnen getoond worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het tijdstip van de dag en de betalingsmethode. Overigens zal deze functie niet gelijk op de zomervakantie naar Frankrijk werken. Google meldt dat de tolkosten als eerst beschikbaar komen voor de Verenigde Staten, Japan, Indonesië en India. Later zullen wel meer regio’s toegevoegd worden, maar er wordt niet verteld welke landen dit zijn.