Google Maps toont vanaf nu de verkeerslichten in Nederland: zo werkt het

Vanaf nu kunnen we in Nederland en België een nieuwe feature gebruiken in Google Maps. De kaartendienst van Google toont namelijk vanaf nu de verkeerslichten.

Verkeerslichten in Google Maps

Sinds juli vorig jaar worden in Google Maps de verkeerslichten getoond. Echter was deze functionaliteit nog niet beschikbaar in veel Europese landen. Zo ook niet in België en Nederland, waar we dus niet Google Maps konden gebruiken voor het bekijken van locaties waar verkeerslichten staan. Dat is nu wel het geval, zo zien we terug in de app van Google Maps. Echter zien we het niet alleen terug in de app van Google Maps, maar ook op de website, die je kunt bereiken via de computer.

Vanaf nu vind je op de kaart de plekken waar verkeerslichten staan. Er is een stoplicht-icoontje in Google Maps, welke zichtbaar is als je genoeg inzoomt op de kaart. Het maakt hiervoor niet uit welke laag je hebt geselecteerd; het icoontje is dus ook te zien als je de satellietweergave bekijkt en ook tijdens het navigeren zijn ze zichtbaar. Handig, zodat je weet dat er een verkeerslicht aankomt.

Google voegt de verkeerslichten in Google Maps toe via een server-side update. Dit betekent dat je geen update hiervoor uit de Google Play Store hoeft te downloaden. Het kan zijn dat dit gefaseerd gaat, waardoor het even duurt totdat ze bij iedereen beschikbaar zijn.