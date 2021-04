Google Maps komt met nieuwe functies voor ontbrekende wegen

Google Maps is een erg complete dienst, maar toch kan het zeker nog wat verbeteringen krijgen. Gebruikers kunnen binnenkort aan de slag met een prettige verbetering; het snel toevoegen van ontbrekende wegen.

Ontbrekende wegen in Google Maps

Ontbreekt er nu een weg in Google Maps, dan kun je via de ‘Edit the Map-functie’ alleen een pin plaatsen en vervolgens middels een tekstomschrijving aangeven hoe de weg hoort te lopen. Dit maakt het er niet altijd logischer en nauwkeuriger op. Dat gaat veranderen, zo heeft Google bevestigd.

Google zal in de komende tijd een speciale tekenfunctie beschikbaar stellen, waarbij gebruikers de weg kunnen intekenen. Vanaf een bestaande weg kan een streep getrokken worden, en met de muis kunnen vervolgens bochten gemaakt worden. Het is al sinds langere tijd mogelijk om in Google Maps andere wegbewerkingen voor te stellen. Denk aan een weg die afgesloten is, of welke niet bedoeld is voor tweerichtingsverkeer. Volgens Google worden suggesties altijd eerst gecontroleerd, voordat deze doorgevoerd worden.

Een andere kleine verbetering die Google klaar heeft staan, is de mogelijkheid om zonder beoordeling achter te laten, een foto-update te sturen. Bijvoorbeeld van een restaurant. Dat moet met de nieuwe verbetering gemakkelijker gemaakt worden. De wegbewerker zal in de komende maanden uitgerold worden, ook naar ons land. Wanneer deze functie beschikbaar is, ga je in het zijmenu (in de webversie van Maps) naar ‘De kaart bewerken’, waarna je kiest voor ‘Ontbrekende weg’. In de Android-app werkt de functie via meer stappen, waarbij je een probleem met een plaats kunt melden, en een ontbrekende weg kunt toevoegen. Zie hiervoor bovenstaande screenshot.