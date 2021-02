Google Maps voor Android krijgt eindelijk officieel donker thema

Het is eindelijk zover. Google heeft bekend gemaakt dat het Google Maps ondersteuning geeft voor een donker thema. Al langere tijd wordt er met smart gewacht tot ook de kaartendienst van Google een dark theme zou krijgen.

Google Maps krijgt dark theme

Al sinds jaar en dag wordt er gewacht op een donker thema voor de Android-app van Google Maps. Tot nu toe moesten we het doen zonder deze ondersteuning, terwijl steeds meer (Google-) apps al sinds langere tijd deze functie wel aanboden. Nu is er goed nieuws, want Google heeft aangegeven dat het begint met het uitrollen van de ondersteuning voor een donker thema voor Google Maps.

Foto via Androidpolice

Hiermee wordt duidelijk dat het nog een kwestie van korte tijd is dat je het donkere thema in Google Maps in kunt stellen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar Google kennende gaat het om een gefaseerde uitrol die de komende dagen en weken in beslag kan nemen. De functie moet terug te vinden zijn in de Google Maps app bij Instellingen > Thema, waar je vervolgens je keuze kunt maken. Uiteraard is er ook nog altijd de optie om het lichte thema te gebruiken. Op dit moment zien we de thema-instellingen nog niet terug in de app. Nog even geduld dus! Het is in ieder geval goed te zien dat de modus onderweg is!