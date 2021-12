Bug in Google Maps laat Android Auto crashen

Heb je last van een crash van Android Auto? Dat kan mogelijk het gevolg zijn van een bug die is gevonden in Google Maps. Verschillende gebruikers maken melding van het probleem, dat inmiddels ook bij Google aangekaart is.

Crash van Android Auto door Maps

Verschillende gebruikers van Android Auto in de auto, maken melding van problemen met het gebruik van de dienst. Door een bug in Google Maps zou de navigatie-interface van Google Maps op Android Auto iedere vijf tot tien minuten opnieuw starten. In die tussentijd kan de dienst wel gebruikt worden, maar het is natuurlijk verre van handig. Bij het crashen wordt verder geen melding getoond en dus lijkt de oorzaak lastig te achterhalen. Niet iedere gebruiker lijkt last te hebben van het probleem; maar toch melden wel meerdere gebruikers zich op het helpforum van Android Auto, van Google zelf.

De problemen lijken zowel via Android Auto Wireless (draadloos) als bekabeld voor te komen. Een oplossing is nog niet gevonden. Het terugzetten naar fabrieksinstellingen heeft tot dusver geen verschil gebracht. Google is op de hoogte gebracht van het probleem, maar heeft nog niet gereageerd. In de komende tijd wordt waarschijnlijk een bugfix uitgerold voor het probleem met Google Maps in Android Auto.