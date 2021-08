Google stopt met de Android Auto app op je smartphone

Android Auto is erg populair. Ondersteunt je auto het, dan hoef je alleen maar je telefoon te verbinden en het infotainmentscherm van je auto krijgt nog meer mogelijkheden. Er is ook een Android Auto app voor je smartphone, en daar gaat Google mee stoppen.

Einde voor Android Auto app

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met de smartphone-app van Android Auto. Met deze applicatie is het niet nodig dat je auto over Android Auto beschikt, want alles gebeurt op het scherm van je telefoon. Met extra grote sneltoetsen en bepaalde handige opties, heb je belangrijke functies binnen handbereik. Met de lancering van Android 12 in het najaar zal ook Android Auto voor de smartphone verdwijnen. Niet te verwarren dus met Android Auto in de auto zelf.

Gebruikers met de app zullen overgezet worden naar de speciale rijmodus van de Google Assistent. Dit zal vanaf Android 12 ingebakken zijn, zo laat Google weten tegenover 9to5Google. Hoewel veel details nog niet gedeeld worden, is de reactie van Google als volgt;

Google Assistant driving mode is our next evolution of the mobile driving experience. For the people who use Android Auto in supported vehicles, that experience isn’t going away. For those who use the on phone experience (Android Auto mobile app), they will be transitioned to Google Assistant driving mode. Starting with Android 12, Google Assistant driving mode will be the built-in mobile driving experience. We have no further details to share at this time.

Degenen met een smartphone met Android 11 of lager, kunnen de Android Auto app blijven gebruiken voorlopig.