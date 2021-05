TomTom Go Navigation 3.1 update maakt app geschikt voor Android Auto

Een nieuwe toepassing is vanaf nu beschikbaar voor Android Auto. De TomTom Go Navigation app kan met versie 3.1 overweg met het infotainmentsysteem in je auto.

TomTom Go Navigation met Android Auto

Eerder bracht TomTom al een update uit voor de TomTom AmiGO applicatie, waarbij je deze kon gebruiken op Android Auto. Nu kun je ook de TomTom Go Navigation app gebruiken in de auto op het grotere scherm. Hiervoor dient uiteraard het infotainmentsysteem wel te beschikken over Android Auto. Dit mag zowel bekabeld als draadloos zijn.

De TomTom Go Navigation app is een volwaardige navigatie-app. Met deze toepassing kun je online en offline navigeren. Er is live verkeersinformatie, waarschuwing voor flitsers en kaarten die je kunt downloaden. Verder krijgt TomTom Go Navigation wekelijks kaartupdates en krijg je bij het navigeren rijstrookadvies.

De eerste dertig dagen is TomTom Go Navigation gratis beschikbaar. Daarna kun je een maand, half jaar of jaarabonnement afsluiten. Een maandabonnement kost je 1,99 euro, terwijl je voor 12,99 euro per jaar de dienst twaalf maanden kunt gebruiken.

TomTom rolt de Android Auto-versie van de app gefaseerd uit. Je kunt de applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Het TomTom Go Navigation icoontje is na de update terug te vinden in het Android Auto scherm van je auto.