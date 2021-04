TomTom brengt AmiGO app uit voor Android Auto

Het is een volle week voor de bezitters van Android Auto. Google heeft meerdere applicaties goedgekeurd voor de Android Auto-ondersteuning. Nu kunnen we ook de gratis TomTom AmiGO app verwelkomen voor Android Auto.

TomTom AmiGO voor Android Auto

Op DroidApp hebben we eerder al TomTom AmiGO besproken in een uitgebreid artikel. De navigatiebouwer heeft nu interessant nieuws te melden. De gratis navigatie-app TomTom AmiGO is vanaf nu beschikbaar voor Android Auto. Dit betekent dat je na het verbinden van je telefoon met een ondersteund multimediasysteem in je auto, gebruik kunt maken van de applicatie op het grotere scherm van het infotainmentscherm.

Met TomTom AmiGO kun je navigeren waarbij de community centraal staat. Onderweg kun je melding maken van een gebeurtenis zoals een ongeluk, file, flitser of afgesloten weg. De dienst maakt gebruik van de realtime waarschuwingen en verkeersinformatie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De applicatie is gratis en vrij van advertenties.

De app kun je downloaden uit de Google Play Store. De Android Auto-ondersteuning is vanaf nu beschikbaar.