Sygic: offline navigatie-app voor Android Auto nu beschikbaar

Sygic kwam enige tijd geleden in het nieuws over de eigen Android Auto-app van de dienst. Nu is er goed nieuws; de Android Auto-app van Sygic kun je nu downloaden en gebruiken in je eigen auto.

Sygic voor Android Auto

Degenen die in het bezit zijn van een auto met ondersteuning voor Android Auto, kunnen nu gebruikmaken van een nieuwe applicatie. Naast Google Maps en Waze kun je nu ook navigatiedienst Sygic gebruiken. De ondersteuning voor Android Auto is vanaf nu beschikbaar in de app. Het scherm van de telefoon wordt geprojecteerd op het scherm van het multimediasysteem van je auto. Het is voorzien van grote knoppen, duidelijke teksten, 3D kaarten en nog veel meer.

Sygic geeft de Android Auto-app ondersteuning voor waarschuwingen voor de maximum snelheid, routevoorspelling op basis van verwachte verkeersdrukte, eenvoudige rijstrookassistent en gesproken aanduidingen. Er is ook ondersteuning voor offline kaarten. De update wordt gefaseerd uitgerold naar de Android-app.