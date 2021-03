Android Auto vandaag beschikbaar voor Nederland en België

Er is eindelijk goed nieuws te melden over Android Auto. In Nederland en België krijgen gebruikers eindelijk toegang tot de handige dienst, die je tot nu toe vaak alleen via een omweg kon gebruiken.

Android Auto nu écht naar Nederland en België

In december vorig jaar maakte Google bekend dat een release van Android Auto in Nederland en België echt aanstaande was. Dit nadat we er onwijs lang hebben op moeten wachten voordat we de dienst officieel in ons land konden gebruiken. Toestellen met Android 10 en Android 11 kregen weliswaar de app standaard meegeleverd, waardoor je deze kon gebruiken. Degenen met Android 9 en lager moesten omwegen bewandelen om hiermee aan de slag te kunnen.

Nu is er echt goed nieuws, want volgens Rachid Finge, woordvoerder van Google Nederland, kunnen we vanaf vandaag in Nederland en België gebruik maken van de automotive-dienst van Google. Om Android Auto te gebruiken kun je de app downloaden uit de Google Play Store. De dienst zou vanaf circa 17:30 uur moeten werken, zo meldt Finge. De verbinding met de auto kan op twee manieren, mits deze auto ook die twee manieren ondersteund. In principe werkt het sowieso via de USB-kabel. Sommige auto’s, vooral de nieuwere, laten je ook draadloos Android Auto gebruiken in de auto. Om Android Auto te gebruiken is tenminste Android 6.0 Marshmallow nodig.

Wanneer de telefoon gekoppeld is met de auto, en Android Auto gebruikt wordt, kun je verschillende opties gebruiken. Denk aan het navigeren met Google Maps of Waze, muziek luisteren met Spotify of aan de slag gaan met diensten als TuneIn en sinds kort ook Flitsmeister. Eerder maakte ook navigatie-app Sygic bekend dat het naar Android Auto komt. Via Android Auto krijg je ook je notificaties door en kun je hem bedienen met je Google Assistent. Ook appjes kunnen voorgelezen worden en je kunt natuurlijk oproepen beantwoorden (of weigeren).

De werking van Android Auto in Nederland (en België) is hieronder te bekijken in de video. Gezien de video leek het erop dat in eerste instantie de dienst in december al gereleased had moeten worden, maar dat wordt dus vandaag, dinsdag 30 maart 2021.