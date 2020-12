Android Auto officieel beschikbaar in Nederland en België

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf vandaag is het zover. Android Auto is vanaf nu beschikbaar in Nederland en België. Eerder moest je de functie nog met een omweg activeren, maar dat gaat veranderen.

Android Auto in Nederland

Steeds vaker worden auto’s op de markt gebracht met ondersteuning voor Apple CarPlay én Android Auto. Dat laatste was leuk, maar het was vervolgens in ons land alleen te gebruiken middels een omweg. Google heeft nu voor de Nederlanders en Belgen (en de inwoners van nog 34 landen) goed nieuws te melden. Android Auto wordt in totaal naar 36 landen uitgerold en Nederland en België zitten hier dus ook tussen.

Middels Android Auto kun je je smartphone naadloos koppelen aan het multimediasysteem van je auto. Hiermee kun je vervolgens navigeren, een routebeschrijving opvragen, je muziek afspelen, communiceren met de Google Assistent en verschillende andere opties gebruiken. Wilde je dat nu in Nederland of België gebruiken, dan moest dit via een omweg en kon je de toepassing niet zomaar uit de Google Play Store downloaden. Bij sommige toestellen was deze wel standaard al geïnstalleerd. Dat gaat nu dus veranderen.

Google heeft bekend gemaakt dat het Android Auto vanaf nu uitrolt naar de volgende landen; Albanië, Angola, Armenië, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Thailand, Turkije en Oekraïne.

Het kan even duren voordat de functionaliteit bij iedereen beschikbaar is. Overigens hoef je je telefoon alleen maar aan te sluiten op de auto, als deze op Android 10 of hoger draait.